«سرايا أهل الشام»: لا رحيل إلا بتطبيق كامل البنود

دمشق (وكالات)

قال المتحدث باسم «سرايا أهل الشام»، عمر الشيخ، تعليقاً على تأجيل انتقال مقاتليه ولاجئين سوريين من جرود عرسال، إن «المفاوضات مجمدة ونرفض الانتقال بالباصات ونحن لسنا الطرف المعرقل للاتفاق».

وأضاف حسب صحيفة «النهار» اللبنانية: «لا شأن لنا في الداخل اللبناني، إنما نحن موجودون في الجرود، ورحيلنا عبر الأراضي السورية وليس اللبنانية».

وذكرت مصادر أن «عناصر سرايا أهل الشام يريدون الانتقال عبر آليات تستخدم لأغراض عسكرية، ويمكن تركيب مضادات ومدافع عليها، وهذا ما لا تقبله دمشق».

وكان الفصيل أعلن قبل ساعات من إتمام عملية انتقال مقاتليه وعائلاتهم ولاجئين إلى القلمون الشرقي، عن محاولة لنسف الاتفاق، مشدداً على أن «لا رحيل إلا بتطبيق كامل البنود».

وفي المقابل، أشار الإعلام الحربي التابع لميليشيا «حزب الله» إلى «تأخير تنفيذ اتفاق خروج مسلحي سرايا أهل الشام والنازحين من جرود عرسال اللبنانية إلى منطقة القلمون الشرقي لوجود مشكلة لوجستية حول طريقة نقلهم»، فيما لفتت معلومات إلى أن «التأجيل جاء نتيجة تعثر المفاوضات بعد أن رفع فصيل سرايا أهل الشام من مطالبه، ومنها محاولة حفاظه على أسلحة ثقيلة».