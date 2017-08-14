محققة دولية: هناك أدلة كافية لإدانة الأسد في جرائم حرب

جنيف (وكالات)

قالت كارلا ديل بونتي، عضو لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تصريحات نشرت أمس، إن اللجنة جمعت أدلة كافية لإدانة رئيس النظام السوري بشار الأسد في جرائم حرب.

وردت على سؤال في مقابلة مع صحيفة «زونتاج تسايتونج» السويسرية عما إذا كانت هناك أدلة كافية لإدانة الأسد في جرائم حرب قائلة «نعم، أنا على ثقة من ذلك. لذلك فإن الأمر محبط للغاية. الأعمال التحضيرية أنجزت. ورغم ذلك ليس هناك ادعاء أو محكمة».

وانضمت ديل بونتي، التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا، إلى لجنة التحقيق الثلاثية في الشأن السوري في سبتمبر 2012. وتولت اللجنة تسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيمياوية وجرائم الإبادة ضد اليزيديين في العراق وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات.

ونقلت الصحيفة عن ديل بونتي قولها «أجرت اللجنة تحقيقات على مدى 6 سنوات. والآن يتعين أن يكمل ممثل ادعاء عملنا، وأن يعرض مجرمو الحرب على محكمة خاصة. لكن هذا تحديدا ما تمنع روسيا حدوثه باستخدامها حق النقض في مجلس الأمن».