«عشيات طقوس المسرحية» بالأردن يكرم أحمد بورحيمة

الشارقة (الاتحاد)

يكرم مهرجان عشيات طقوس المسرحية في الأردن، الذي تنطلق فعاليات دورته الحادية عشرة مساء اليوم الأحد (24 يونيو)، الفنان المسرحي الإماراتي أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، تقديراً لجهوده وتثميناً لتجربته المسرحية.

وغادر بورحيمة أمس الأول، مستجيباً لدعوة المهرجان الذي تنظمه فرقة «عشيات طقوس المسرحية» برعاية وزيرة الثقافة بسمة النسور، وبالتعاون مع وزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين وأمانة عمان الكبرى والمركز الثقافي الملكي.

وإلى جانب بورحيمة، يكرم المهرجان، على الصعيد المحلي، الكاتب الأردني محمد عطيات.

وتشارك 10 دول عربية في الدورة الحالية من المهرجان، وسيتم عرض ثماني مسرحيات على مستوى المسابقة الرسمية، أما الافتتاح فسيكون بعرض مسرحية «قالب كيك» من إخراج مجد القصص، ونص الكاتبة الأردنية سميحة خريس.