النظام يدمي «داعش» في البادية ويتلقى ضربة في حي جوبر

عواصم (وكالات)

قتل 25 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي أمس الأول خلال إنزال جوي نفذه جيش النظام السوري بدعم روسي في وسط البلاد في إطار عملية مستمرة في البادية تمهيداً لهجوم واسع على محافظة دير الزور المجاورة.

ووثق المرصد السوري، مقتل «ما لا يقل عن 25 عنصراً من تنظيم داعش وإصابة آخرين بجروح خلال عملية إنزال جوي نفذتها قوات النظام بغطاء جوي من الطائرات المروحية والحربية الروسية» في أقصى ريف حمص الشمالي الشرقي قرب الحدود الإدارية مع محافظتي دير الزور والرقة.

وأشار إلى مقتل «ما لا يقل عن ستة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها». وساهم الإنزال الجوي في تضييق الخناق على التنظيم في ريف حمص الشمالي الشرقي حيث تتواصل الاشتباكات يرافقها قصف جوي كثيف للطائرات والمروحيات الروسية.

وقتل 16 من عناصر الفرقة الرابعة في جيش النظام، وأصيب ثمانية آخرون أمس في هجوم للمعارضة السورية في منطقة عين ترما شرق العاصمة. وقال مصدر إعلامي من فيلق الرحمن لوكالة الأنباء الألمانية، إن «مقاتلي الفيلق شنوا هجوماً هو الأعنف امس على نقاط الفرقة الرابعة في وادي عين ترما شرق العاصمة دمشق». وأكد المصدر أن «16 عنصراً من مرتبات الفرقة الرابعة قتلوا في كمين على جبهة عين ترما، كما أصيب أكثر من ثمانية عناصر آخرين خلال الهجوم حيث جرى تدمير دبابتين وجرافة». وأضاف أن قوات النظام قصفت المنطقة بأكثر من 65 صاروخاً من نوع أرض أرض و10 صواريخ من نوع جراد وأكثر من 200 قذيفة من قذائف المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.