وزير خارجية البحرين: نقف مع العراق في حربه ضد الإرهاب

بغداد (وكالات)

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي امس أن العراق حقق الانتصارات على عصابات تنظيم «داعش» الإرهابي وأنه مستمر في تحرير أراضيه، داعيا إلى الوقوف في وجه الاستقطاب الطائفي الذي يخدم الإرهاب.

وقال العبادي، خلال لقاء مع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة:«لابد من التكامل الإقليمي وتعزيز مصالح شعوب المنطقة» داعياً إلى«الوقوف في وجه الاستقطاب الطائفي الذي يخدم الإرهاب وإلى تضافر جهود جميع دول المنطقة والعالم للتصدي لإرهاب «داعش».

من جانبه، قدم وزير خارجية البحرين باسم حكومة وشعب البحرين التهنئة إلى العبادي بتحرير الموصل والانتصارات المتحققة على عصابات «داعش» الإرهابية ووقوف البحرين مع العراق في حربه ضد الإرهاب.

وأكد الوزير الذي كان وصل إلى العراق في وقت سابق في زيارة رسمية مفاجئة ، على «الرغبة في توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين». من جانبه، أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم امس حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع البحرين وضرورة اعتماد العمل المشترك البناء لتمتينها في شتى المجالات.

وذكرت الرئاسة العراقية أن معصوم جدد كذلك خلال لقاء مع وزير الخارجية البحريني رغبة بلاده في تطوير علاقات التعاون مع المملكة وباقي دول الخليج والعالم والمبنية على أساس المصالح المشتركة تحقيقا لتطلعات شعوب المنطقة بالاستقرار والتقدم والرفاه.

وقدم الشيخ خالد تهاني عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى والقيادة البحرينية بمناسبة تحرير مدينة الموصل، مشيدا بتصميم العراقيين على محاربة (داعش).

واكد تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع رقعة التعاون بين البلدين من خلال اللجنة المشتركة مشيرا إلى أن زيارته ستفتح آفاقا جديدة للتواصل والعمل المشترك.