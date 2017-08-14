هادي يستعرض الاستعدادات العسكرية والتنموية



تاريخ النشر: الإثنين 14 أغسطس 2017 الرياض (وكالات) ناقش الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع نائبه علي محسن ورئيس الوزراء أحمد بن دغر الاستعدادات والخطط القادمة على ‏الصعيدين العسكري والتنموي والجهود المبذولة لتجاوز الصعوبات والعوائق الحالية. وثمن هادي خلال الاجتماع الذي عقد في الرياض أمس، حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» كل ما يقدمه التحالف العربي لدعم الشرعية في سبيل استعادة الدولة ومساندة الشعب اليمني وانهاء انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الحكومة في تطبيع الحياة وعودة مؤسسات ‏الدولة، حاثا نائبه ورئيس الوزراء على بذل الكثير من الجهود لاستمرار تحقيق ‏الانتصارات العسكرية وتوفير الخدمات للسكان في المحافظات المحررة وصولا الى تحقيق ‏النصر الأكبر بإنهاء الانقلاب وعودة الدولة. من جانبه أكد نائب الرئيس في تقرير قدمه خلال الاجتماع ‏أن الانتصارات التي يحققها الجيش في اليمن تجري وفق الخطط المعدة سلفا والتي يشرف ‏عليها هادي بالتنسيق والتعاون مع التحالف العربي. من جهته تطرق بن دغر إلى الجهود التي تقوم بها حكومته وخططها لتحسين الأوضاع ‏الخدمية في المحافظات المحررة والمشاريع التي تم تنفيذها والمخطط تنفيذها في محافظات ‏إقليم عدن.