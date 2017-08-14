«الشرعية» تتصدى لهجمات للانقلابيين في شبوة والجوف

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

تصدت قوات الشرعية لهجمات مباغتة للميلشيات الانقلابية في جبهتي

عسيلان في شبوة والمصلوب في الجوف، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الانقلابيين، فيما قتل عنصران من «القاعدة» في أبين في غارة لطائرة بدون طيار يعتقد أنها أميركية.

وقتل وأصيب 19 عنصراً من الميليشيا الانقلابية أمس، في مواجهات مع الجيش الوطني في مديرية عسيلان في محافظة شبوة. وذكر مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن الجيش الوطني تمكن من صد وكسر ثلاث هجمات متفرقة ومتتالية للميليشيا الانقلابية على مواقع الجيش في «بير دعمك وطوال السادة وقرن الصفراء».

وفي السياق، صدت قوات الشرعية أمس هجوماً للميليشيات الانقلابية على مواقعها في بلدة المصلوب في محافظة الجوف. وذكر الجيش اليمني في بيان مساء أمس أن قواته تمكنت من إحباط هجوم للميليشيات على معسكرها في منطقة السلان بعد اشتباكات استمرت ساعات وأسفرت عن مصرع 4 متمردين وإصابة آخرين.