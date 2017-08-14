«الشرعية» تتصدى لهجمات للانقلابيين في شبوة والجوف

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)
تصدت قوات الشرعية لهجمات مباغتة للميلشيات الانقلابية في جبهتي
عسيلان في شبوة والمصلوب في الجوف، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الانقلابيين، فيما قتل عنصران من «القاعدة» في أبين في غارة لطائرة بدون طيار يعتقد أنها أميركية.
وقتل وأصيب 19 عنصراً من الميليشيا الانقلابية أمس، في مواجهات مع الجيش الوطني في مديرية عسيلان في محافظة شبوة. وذكر مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن الجيش الوطني تمكن من صد وكسر ثلاث هجمات متفرقة ومتتالية للميليشيا الانقلابية على مواقع الجيش في «بير دعمك وطوال السادة وقرن الصفراء».
وفي السياق، صدت قوات الشرعية أمس هجوماً للميليشيات الانقلابية على مواقعها في بلدة المصلوب في محافظة الجوف. وذكر الجيش اليمني في بيان مساء أمس أن قواته تمكنت من إحباط هجوم للميليشيات على معسكرها في منطقة السلان بعد اشتباكات استمرت ساعات وأسفرت عن مصرع 4 متمردين وإصابة آخرين.
وأشار البيان إلى أن ميليشيا الحوثي المنكسرة لاذت بالفرار، تاركة وراءها جثث القتلى في منطقة الاشتباكات، فيما دارت مواجهات أخرى بين الطرفين في العديد من جبهات الصراع في بلدتي «خب والشعف» والمتون شرق وجنوب غرب الجوف. وقال مصدر عسكري ميداني إن اشتباكات اندلعت في جبهتي صبرين والخنجر في بلدة خب والشعف، لافتاً إلى أن غارة جوية للتحالف الغربي دمرت مساء الأحد عربة مدرعة للحوثيين في جبهة صبرين. كما استهدفت ثلاث غارات جوية مواقع وأهدافاً للميليشيات الانقلابية في منطقة المخدرة في بلدة صرواح الواقعة غرب محافظة مأرب. وشن طيران التحالف العربي، ثلاث غارات على تعزيزات عسكرية للميليشيات في منطقة دوار في بلدة مستبأ الواقعة جنوب شرق مدينة حرض الحدودية مع السعودية في شمال محافظة حجة. وأغارت مقاتلات للتحالف العربي على مدرعة تابعة للميليشيا الانقلابية. ... المزيد