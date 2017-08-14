افتتاح «مستشفى الشيخ خليفة» في سيشل

أبوظبي (وام)

افتتحت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «الذي نفذته في جمهورية سيشل بتكلفة بلغت 23 مليون درهم (ما يعادل 6 ملايين و258 دولاراً أميركياً)، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لجمهورية سيشل، ودعم القطاع الصحي فيها، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس المؤسسة.

وشارك في حفل افتتاح المستشفى محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وأحمد سعيد النيادي، القائم بالأعمال في جمهورية سيشل، وجين بول آدم، وزير الصحة في جمهورية سيشل، وجمع من المسؤولين من جمهورية سيشل.

وبدأت مراسم الافتتاح، بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، التي تجسد إنجاز هذا المشروع التنموي - الصحي، الذي أنشئ على مساحة 2125 متراً مربعاً.. وتوجه الجميع بالدعاء لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على هذه المكرمة، التي تأتي في عام الخير وفي إطار المبادرات الإنسانية والتنموية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من الدول حول العالم، حيث وصلت المؤسسة بمشاريعها التنموية والإغاثية إلى نحو 90 دولة.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن الفكرة الأولية لبناء المستشفى بدأت بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتخطيط في جمهورية سيشل، وذلك للتعرف إلى احتياجاتهم الصحية.