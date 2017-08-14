افتتاح «مستشفى الشيخ خليفة» في سيشل

أبوظبي (وام)
افتتحت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «الذي نفذته في جمهورية سيشل بتكلفة بلغت 23 مليون درهم (ما يعادل 6 ملايين و258 دولاراً أميركياً)، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لجمهورية سيشل، ودعم القطاع الصحي فيها، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس المؤسسة.
وشارك في حفل افتتاح المستشفى محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وأحمد سعيد النيادي، القائم بالأعمال في جمهورية سيشل، وجين بول آدم، وزير الصحة في جمهورية سيشل، وجمع من المسؤولين من جمهورية سيشل.
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وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن الفكرة الأولية لبناء المستشفى بدأت بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتخطيط في جمهورية سيشل، وذلك للتعرف إلى احتياجاتهم الصحية.
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