التضخم في الكويت ينخفض إلى 0.4% في مايو

الكويت (رويترز)

أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، البيانات التالية لأسعار المستهلكين لشهر مايو، حيث بلغ التضخم في مايو على أساس التغير الشهري 0.1%، فيما بلغ على أساس التغير السنوي 0.4%.

واعتباراً من بيانات يونيو 2017، غيرت إدارة الإحصاء سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 2013 من 2007، قائلة إن التغييرات المصاحبة في أوزان سلة الأسعار لها أثر في رفع معدلات التضخم قليلاً للسنوات الأخيرة. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل نحو 17% من سلة الأسعار، بنسبة 0.2% في مايو عن مستواها قبل عام.

وانخفضت تكاليف الإسكان التي تشكل أكثر من 33% من نفقات المستهلكين، بنسبة 1.5%، فيما زادت تكاليف النقل 1.1%.