«آر.دبليو.إي» تستثمر 1.5 مليار يورو سنوياً في الطاقة الخضراء

فرانكفورت (رويترز)

أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة آر.دبليو.إي، صحيفة ألمانية، بأن شركة المرافق ستخصص 1.5 مليار يورو (1.75 مليار دولار) سنوياً لاستثمارات في الطاقة الخضراء، وذلك عقب اتفاق لتفكيك وحدتها إنوجي.

ونقلت صحيفة راينيش بوست، أمس، عن رولف مارتن شميتس قوله «بعد الانتهاء من الصفقة نرغب في الاستثمار، ومالياً نحن قادرون على ذلك. لدينا 1.5 مليار يورو سنوياً متاحة للطاقة الخضراء».

وكانت «آر.دبليو.إي» و«إي.أون»، قد كشفتا في مارس عن خطط شاملة لتفكيك إنوجي وتقسيم أصولها لتصبح «آر.دبليو.إي»، ثاني أكبر شركة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في أوروبا، و«إي.أون» أكبر مشغل أوروبي لشبكات الغاز والكهرباء.

وقال شميتس إن صفقة إنوجي التي تجري على خطوات عدة بسبب طابعها المعقد، تمضي قدماً على نحو جيد.

وأبلغ الصحيفة «نحن على اتصال بجهات مكافحة الاحتكار بشتى الدول، ولم نحد عن المسار قط. أتوقع أن تتسلم (إي.أون) و(آر.دبليو.إي) جميع الموافقات في 2019 ومن ثم يمكن إتمام الصفقة».

وقال إن «آر.دبليو.إي» تتفقد في غضون ذلك فرضاً لبناء محطات كهرباء أو شرائها.

ومعلقاً على جهود الحكومة الألمانية لوضع جدول زمني للانسحاب من الفحم كمصدر للطاقة، حذر شميتس من محاولة الخروج بحلول 2030.