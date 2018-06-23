مسؤول: «زد.تي.إي» من المتوقع أن تتخذ الخطوة الأخيرة لرفع الحظر

لندن (رويترز)

قال مسؤول بوزارة التجارة الأميركية لـ «رويترز» أمس، إن «زد.تي.إي» من المتوقع أن تودع 400 مليون دولار في حساب خاص ببنك أميركي خلال الأيام القليلة القادمة، وهي الخطوة الأخيرة التي يجب على الشركة الصينية أن تتخذها قبل أن يمكن رفع حظر عن مورديها الأميركيين.

ووافقت «زد.تي.إي» التي تصنع الهواتف الذكية ومعدات الشبكات، على دفع عقوبة قيمها مليار دولار وإيداع 400 مليون دولار في حساب خاص في إطار اتفاق تسوية، تم التوصل إليه في السابع من يونيو لاستعادة الوصول إلى السوق الأميركي الذي تحتاجه في الحصول على المكونات.

وأوقفت «زد.تي.إي»، ثاني أكبر صانع لمعدات الاتصالات في الصين، عمليات رئيسة بعد أن فرضت وزارة التجارة الأميركية الحظر في أبريل، وقالت وزارة التجارة إن الشركة خرقت اتفاقاً سابقاً بتقديم بيانات زائفة بشأن محاسبة بعض مسؤوليها التنفيذيين الذين تورطوا في شحن غير قانوني لبضائع إلى إيران وكوريا الشمالية، اللتين تخضعان لعقوبات أميركية، وعملية تستر محكمة أدت إلى اتفاقات تسوية مع السلطات الأميركية في مارس 2017.

ويهدف الحساب الخاص في التسوية الجديدة إلى السماح للحكومة الأميركية بأن تضع يدها على مبلغ الأربعمائة مليون دولار في حالة انتهاك «زد.تي.إي» لأحدث اتفاق، وقال مصدر إن «زد.تي.إي» تأمل بأن تتمكن من إيداع الأربعمائة مليون دولار يوم الاثنين أو قبل ذلك، وقالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن الشركة دفعت عقوبة المليار دولار الأسبوع الماضي.