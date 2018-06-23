ستة أشهر من الإصلاح الضريبي، ماذا يحدث الآن ؟

قبل ستة أشهر، انضم الجمهوريون في الكونجرس إلى الرئيس دونالد ترامب لإعادة تصميم قانون الضرائب الأميركي وسن تخفيضات ضريبية شاملة، وذلك تحت شعار «نحن مصممون على السماح للعائلات والشركات المحلية بالمحافظة على المزيد مما تكسبه». وتم بالفعل سن قانون الضرائب الجديد لمساعدة الشركات والعمال الأميركيين على تحقيق المزيد من المكاسب لتتحسن، لتصبح أوضاعهم أفضل من أقرانهم في أي مكان في العالم.

الآن شيء كبير يحدث للاقتصاد الأميركي منذ يناير، تم خلق أكثر من مليون وظيفة، وأدى هذا إلى هبوط معدلات الإعانات التي تدفعها الحكومة للعاطلين عن العمل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1969، وهناك الآن المزيد من فرص العمل تفوق عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل. لقد انتقلت الولايات المتحدة من بلد يسأل «أين هي الوظائف؟» إلى دولة تسأل «أين يوجد المزيد من العمال؟».

في حين إن هذا التحول الاقتصادي كان بمثابة صدمة لمعظم الديمقراطيين في واشنطن، فإنه ليس من المستغرب لملايين الأسر العاملة في جميع أنحاء أميركا، لقد تعرضوا للإرهاق المادي، وعانوا لفترة طويلة من أجل الحصول على المال الذي يعينهم على توفير أبسط متطلبات الحياة، ونتيجة لذلك شهدت الولايات المتحدة عقداً من النمو البطيء.

في ستة أشهر فقط، تم تنشيط الاقتصاد، ويشير مختصون في شؤون الاقتصاد إلى أن الأفضل لم يأت بعد، ذلك لأن قانون الضرائب الجديد سيزيد من قدرة الشركات الأميركية على المنافسة مع العالمية، فالولايات المتحدة هي الآن على رأس قائمة أفضل الدول على هذا سطح الأرض التي تجذب رؤوس الأموال لبناء مصنع جديد، أو لإنشاء مقر لشركة.

ونتيجة لذلك، تستثمر الشركات الآن من جميع الأحجام، سواء من ذوي رؤوس الأموال الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة في تدريب العمال، وتحسين الأوضاع المعيشية في بعض الأحياء الأميركية. إنهم يعيدون دولاراتهم من الخارج والاستثمار داخل الولايات المتحدة مرة أخرى. ليس من قبيل الصدفة أن يصل التفاؤل في الشركات الصغيرة إلى أعلى مستوى سجلته منذ 35 عاماً.