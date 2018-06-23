من فكك النظام الاقتصادي العالمي الجديد؟

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تسك مؤخراً، إن سياسات ترامب فيما يخص التجارة والتغير المناخي والاتفاق النووي مع إيران تضعضع «النظام الدولي المبني على قواعد». هذا ضرب من السخف. فقد بدأ النظام العالمي يتفكك قبل ظهور ترامب على الساحة الدولية بوقت طويل.

البداية كانت في عام 1989. في هذا العام المهم سقط جدار برلين وسقط معه النموذج الاشتراكي مفسحاً المجال أمام صعود العولمة. وبحلول بداية التسعينيات كانت الصين والهند وأوروبا الشرقية ومجموعة دول أخرى منتجة للسلع قد انضمت كلها للنادي الرأسمالي العالمي.

شكّل هذا ميلاد ما أطلق عليه توافق واشنطن - وهو نظام عالمي جديد قام على تحرير الوصول للأسواق وإطلاق تدفق رأس المال والتجارة وتشجيع المنافسة المحلية وتعزيز حكم القانون وتخفيض الضرائب وتقليص الدعم. ولم تأت سنة 1995 إلا وكان زعماء هذا النظام العالمي الجديد قد أسسوا منظمة التجارة العالمية التي انضمت الصين إليها بعد ست سنوات من ذلك التاريخ.

وفي البداية تحمست دول كثيرة لتوافق واشنطن فصارت أغزر إنتاجيةً وهو ما قلص تكلفة الأجور الفعلية على مستوى العالم. ونمت التجارة العالمية بمعدل فاق بمرتين معدل نمو الإنتاج الاقتصادي العالمي. وسرعان ما تدفق محيط من المدخرات راحت ماؤه تموج في دهاليز النظام المالي الدولي الجديد المحرّر. وانتهى المطاف بالكثير من تلك المدخرات في أصول أميركية. وبالتالي انخفضت أسعار الفائدة الأميركية طويلة المدى لمعدلات دنيا غير طبيعية. وتراجع حساب المجازفة المالية بأقل من اللازم، بينما انتعشت أسواق الأسهم.

ولم تفلح حتى الأزمة الآسيوية في نهاية التسعينيات في إسدال الستار على الحفل، بل على العكس تعلمت دول كثيرة مما حدث وطورت سياساتها إثر الأزمة، وقامت تلك الدول بربط عملاتها بالدولار الأميركي وقلصت الاستهلاك وأعادت تصميم اقتصاداتها من جديد لتجعل منها منصات تصدير كبرى. وكان من شأن كل ذلك أن ازداد حجم محيط المدخرات الذي تموج ماؤه العالم.