مشاريع «دبي للعقارات» تستقطب الصينيين

دبي (الاتحاد)

استقطبت «دبي للعقارات»، العضو في شركة دبي القابضة، اهتماماً كبيراً بمشاريعها العقارية الفاخرة من جانب كبار المستثمرين الصينيين والمشترين المحتملين، خلال مشاركتها في المعرض الرائد للعقارات الفخمة 2018 في بكين، والذي تجري فعالياته حالياً في العاصمة الصينية.

ومن أبرز مشاريع «دبي للعقارات» المشاركة في معرض بكين الحصري للعقارات الفاخرة، مشروع برج «ون جي بي آر»، بموقعه المتميز عند مدخل منطقة «جميرا بيتش ريزيدنس» الراقية، كما تسلط «دبي للعقارات» الضوء خلال المعرض على اثنين من مشاريعها السكنية الرائدة في «الخليج التجاري»، برج الواجهة المائية «مراسي ريفر سايد»، ومشروع برجي «بلفيو تاورز».

وتعرض «دبي للعقارات» أمام المستثمرين من أصحاب الثروات وزوار المعرض في بكين، مجمعاتها السكنية الفريدة مثل «مدن»، المجتمع العائلي في «دبي لاند»، والذي يضم منازل تاون هاوس وشققاً، بالإضافة إلى ثلاث مراحل من مشروع مجمّع «سيرينا»، ومشروع «فيلانوفا».