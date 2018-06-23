«المستثمرين بالخارج» يعتمد عضوية 18 مؤسسة وطنية

حاتم فاروق (أبوظبي)
اعتمد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عضوية 18 مؤسسة وطنية حتى نهاية شهر يونيو الجاري، بهدف دعم صناعة القرار الاستثماري بالدولة، وتزويد متخذي القرار الاستثماري على المستويين الاقتصادي والسياسي، بمقاييس ومؤشرات واضحة للتطورات الحاصلة في جميع مجالات الاستثمارات الإماراتية حول العالم، بحسب جمال سيف الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
وقال الجروان لـ«الاتحاد» إن المجلس يدرس في الوقت الراهن 3 طلبات جديدة لعضوية المجلس مقدمة من شركات ومؤسسات وطنية، مؤكداً أن المجلس يهدف من توسيع قاعدة العضوية إلى حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج من خلال التنسيق الفعال بين المستثمرين في الخارج، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الحكومية في الدولة والجهات الخارجية لإزالة المعوقات، فضلاً عن استكشاف فرص الاستثمار الآمنة في الخارج وإبداء الرأي والمشورة لأعضاء المجلس.
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وأضاف الجروان أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أصبح يمثل بعد عشر سنوات من التأسيس حلقة وصل وثيقة بين المستثمرين بالخارج والحكومة لتعزيز تنافسية استثمارات الإمارات في الخارج وإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين حول العالم، من خلال تحقيق عدد من الأهداف منها العلاقات الوثيقة التي تربط أعضاء المجلس والجهات الحكومية داخل الدولة خدمةً لمصلحة الاقتصاد الوطني.
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ولفت الأمين العام للمجلس إلى أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج تلعب دوراً حيوياً في أكثر من 70 دولة حول العالم ولها تأثير كبير على السمعة الطيبة التي تنعم بها دولتنا الفتية على مستوى العالم، ما يعد إنجازاً كبيراً ودليلاً قوياً على سير استثمارات المستثمرين الإماراتيين بالخارج في الطريق الصحيح.
وفيما يتعلق بانضمام أول مصرف لعضوية المجلس، قال الجروان: «نتشرف بانضمام مصرف أبوظبي الإسلامي كعضو فعال للمجلس، حيث يسهم هذا الانضمام في تعزيز دور بيئة عمل المجلس الرامي إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة ومواكبة أحداث التطورات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية عموماً».