100 مليار دولار استثمارات إماراتية في الولايات المتحدة

واشنطن (الاتحاد)

يُقدر إجمالي قيمة الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة بحوالي 100 مليار دولار، حسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مضيفاً أن رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في السوق الأميركي بلغ حوالي 27.5 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 12800 وظيفة في الولايات المتحدة، فيما.

وقال في بيان بمناسبة لقائه ويلبور روس وزير التجارة الأميركي، إن الشركات الإماراتية تستثمر في الصناعات ذات القيمة المضافة مثل صناعات الأدوية والبنى التحتية والنقل، كما ترتكز العلاقات التجارية الثنائية على قطاعات حيوية مثل الطيران والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتشييد والبناء، إذ تعد شركات الطيران الإماراتية من بين أكبر مشتري طائرات بوينغ الأميركية في العالم.

وأضاف المنصوري أنه «بالنظر إلى أرقام التبادل التجاري بين البلدين، نجد أنها تضاعفت خلال العقد الماضي، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية نحو 24 مليار دولار خلال عام 2017، منها 4 مليارات دولار صادرات إماراتية، وأيضاً على النطاق الجغرافي تمتد التبادلات التجارية للدولة مع جميع الولايات الأميركية تقريباً، خاصة واشنطن وكاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك.

وتابع الوزير أن العلاقات الاقتصادية المشتركة قائمة على نموذج متميز يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين، حيث تدعم التجارة الخارجية بين البلدين أكثر من 119 ألف وظيفة أميركية، فيما تسهم الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة في خلق وظائف محلية وتوفير السيولة لأسواق رأس المال بما يعزز من ممكنات الابتكار والتقدم في العديد من القطاعات.