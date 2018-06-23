9 % نمواً سنوياً لقطاع إدارة المرافق في الإمارات

فهد الأميري (دبي)

تُقدر قيمة قطاع إدارة المرافق في دولة الإمارات بأكثر من 6 مليارات دولار، حسب جريج وارد، المدير التنفيذي لمجموعة ترانس جارد الذي توقع أن يشهد القطاع نمواً سنوياً بواقع 9% وبقيمة 500 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقال جريج لـ«الاتحاد» إن خدمات إدارة المرافق تكتسب مكانة بارزة خلال السنوات المقبلة، إذ تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تنويع اقتصادها بشكل أكبر، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحلول الاستدامة كجزء من رؤية الإمارات 2021، والاستفادة المثلى من استهلاك الطاقة، واعتماد التكنولوجيا كوسيلة لخفض التكلفة عبر جوانب الأعمال.

وأضاف أن «الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي» و«استراتيجية دبي الصناعية 2030»، تسهمان في زيادة الطلب بشكل كبير على خدمات إدارة المرافق.

وقال إن المجموعة استفادت من زخم نمو القطاع في دولة الإمارات خلال العام الماضي، وحققت عوائد تزيد على 2.3 مليار درهم بزيادة قدرها 22% بالمقارنة بعوائد العام السابق، ووصلت أرباحها إلى أكثر من 163 مليون درهم، كما ارتفع عدد موظفيها بنسبة 17% من 55.3 ألف موظف إلى 64.7 ألف موظف، كما نجحت المجموعة في تحقيق حوالي 470 عقداً جديداً بقيمة بلغت أكثر من 1.3 مليار درهم.