«أبوظبي للمحاسبة» يختتم ورشة عمل حول الرقابة الداخلية الفعالة

أبوظبي (الاتحاد)

نظم جهاز أبوظبي للمحاسبة «أداء» مؤخراً ورشة عمل بعنوان «بناء نظم رقابة داخلية فعالة حول التقارير المالية» بهدف ترسيخ المعرفة اللازمة التي تسهم في الارتقاء بمبادئ المساءلة والشفافية وتعزيز عملية إعداد التقارير المالية لدى الجهات والشركات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لنطاق قانون الجهاز.

واستقطبت الورشة أكثر من 350 مشاركاً من الجهات والشركات والمؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي معنيين بمتابعة وتطوير نظم الرقابة الداخلية لدى مؤسساتهم بالإضافة إلى ممثلين عن مكاتب التدقيق الكبرى العاملة في الإمارة.

وتم تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع مؤسسة عالمية رائدة في مجال المحاسبة والاستشارات، وبمشاركة خبراء دوليين في مجال تقييم وتطوير نظم الرقابة الداخلية حول التقارير المالية.

يأتي تنظيم الورشة ضمن مساعي جهاز أبوظبي للمحاسبة «أداء» للاستثمار في الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتها من خلال توفير التدريب اللازم في مجال المحاسبة والتدقيق، وذلك من خلال مركز «أداء» للمعرفة.