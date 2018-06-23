المزروعي: تغير وتذبذب أسعار النفط لا يخدم المنتجين والمستهلكين

فيينا (الاتحاد ووكالات)
أقرّت دول منظمة أوبك مع روسيا وشركائها غير الأعضاء أمس، كما هو مقرر مبدأ زيادة إنتاج النفط الخام لكن الخبراء اعتبروا الاتفاق «غامضا» ولن يؤثر بشكل كبير على الأسعار أو يلبي مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض أسعار النفط لفصل الصيف.
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس الدورة الحالية لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» أن التغير والتذبذب في أسعار النفط لا يخدم المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مضيفاً أن «هدفنا كمنظمة هو توازن السوق من خلال موازنة العرض والطلب».
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وصرح وزير النفط الأنجولي ديامنتينو ازيفيدو في أعقاب الاجتماع الذي شاركت فيه الدول الـ14 الأعضاء في أوبك وعشر دول أخرى غير أعضاء «نحن متفقون على المبدأ» وذلك غداة قرار في هذا الصدد صدر عن المنظمة.
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