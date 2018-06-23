المزروعي: تغير وتذبذب أسعار النفط لا يخدم المنتجين والمستهلكين

فيينا (الاتحاد ووكالات)

أقرّت دول منظمة أوبك مع روسيا وشركائها غير الأعضاء أمس، كما هو مقرر مبدأ زيادة إنتاج النفط الخام لكن الخبراء اعتبروا الاتفاق «غامضا» ولن يؤثر بشكل كبير على الأسعار أو يلبي مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض أسعار النفط لفصل الصيف.

وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس الدورة الحالية لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» أن التغير والتذبذب في أسعار النفط لا يخدم المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مضيفاً أن «هدفنا كمنظمة هو توازن السوق من خلال موازنة العرض والطلب».

وترأس معاليه وفد الدولة المشارك في الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المشتركة بشأن مراقبة اتفاق خفض الإنتاج لوزراء من «أوبك» وخارجها الذي عقد بمبنى المنظمة في فيينا، حيث أوضح أن دولة الإمارات واصلت التزامها باتفاق خفض الإنتاج حيث بلغت نسبة الخفض في شهر مايو الماضي ما يقارب 109 بالمائة في حين بلغت نسبة التزام دول منظمة أوبك والدول غير الأعضاء ما يقارب 147% للشهر نفسه.

وصرح وزير النفط الأنجولي ديامنتينو ازيفيدو في أعقاب الاجتماع الذي شاركت فيه الدول الـ14 الأعضاء في أوبك وعشر دول أخرى غير أعضاء «نحن متفقون على المبدأ» وذلك غداة قرار في هذا الصدد صدر عن المنظمة.