جدل «مواعيد التسليم».. لماذا تختلف فروق التوقيت بين شركات العقار والعملاء؟

سيد الحجار(أبوظبي)

يهتم معظم العملاء عند شراء عقار جديدة بموعد التسليم، لاسيما العملاء الراغبين في السكن فور الاستلام، أو طرح العقار للإيجار للحصول على عائد استثماري، وفي ذات الوقت تدرك الشركات العقارية أهمية التزامها بمواعيد التسليم المعلن عنها، حيث ينعكس ذلك على مصداقية الشركة في السوق، ويزيد من ثقة العملاء بمشاريعها.

ومن هنا تزداد أهمية «مواعيد التسليم» بالمشاريع العقارية الجديدة، ورغم حرص كثير من شركات التطوير على تسليم المشاريع في المواعيد المعلن عنها، فإن هذا البند يشهد أحياناً خلافاً بين الشركات والمشترين، مما يرجعه البعض لعدم الوضوح في تحديد موعد التسليم النهائي بشكل دقيق.

وتلجأ شركات عقار أحياناً لتحديد مواعيد عامة للتسليم مثل «التسليم مطلع العام القادم أو «نهاية العام الحالي» أو «التسليم خلال الربع الأول أو النصف الثاني»، وهكذا، وأيضاً إضافة عبارات مثل «التسليم خلال 18 شهراً»، أو «خلال عامين»، دون تحديد بداية احتساب هذه الأشهر، وهل تبدأ من إطلاق المشروع أو بدء المبيعات أو طرح مناقصات البناء، أو بدء الأعمال الإنشائية. كما تتوسع شركات في الإعلان عن مواعيد تسليم على مدى زمني طويل وغير واضح، كأن يتم الإعلان عن إطلاق مشروع جديد والتسليم بحلول عام 2020، دون تحديد أي وقت من العام سيتم التسليم.

وتلجأ شركات أيضاً لاستخدام عبارات مثل «التسليم بداية من الربع الأول»، دون تحديد هل سيتم تسليم عدد محدد من الوحدات، أو المشروع بالكامل، ليفاجأ العملاء بعد ذلك ببدء الشركة في تسليم عدد قليل من الوحدات السكنية خلال الفترة المعلن عنها والمحددة، بينما قد تستمر عملية التسليم لنحو عام أو أكثر.