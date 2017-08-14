قراءات لـ «الترتير» و«بسيسو» في «بيت المفرق»



تاريخ النشر: الإثنين 14 أغسطس 2017 الشارقة (الاتحاد) استضاف بيت الشعر في المفرق الشاعرة رنا بسيسو، والشاعر خالد الترتير، وقد استهل مقدم الأمسية محمود رحال، أمين عام اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، بالترحيب بالجمهور، وأشاد بالمبادرة الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء بيوت الشعر التي أعادت الألق للقصيدة العربية، ثم اعتلى المنبر الشاعر عادل الترتير، وألقى عدداً من النصوص الشعرية التي نالت استحسان الحضور، ويعتبر خالد الترتير صاحب تجربة شعرية شابة ناضجة، وهو شاعر وروائي، بعد ذلك كانت القراءة للشاعرة رنا بسيسو، وهي من الأصوات الشعرية المميزة والنشيطة في الساحة الثقافية بالأردن، ومن مؤلفاتها النثرية: مخطوطان قيد الطباعة الأول نصوص نثرية بعنوان (لحن الحرير)، الثاني ومضات بعنوان (بريق الأشواك)، ولها ديوان قيد الطباعة بعنوان (رقصة النيروز). وعلى هامش الأمسية افتتح في الصالة الداخلية للبيت، وضمن فعاليات المفرق مدينة الثقافة الأردنية، 2017 معرض التصوير الفوتوغرافي (ذاكرة المكان) للمصورة كاترين هشام.