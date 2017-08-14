مركز جمعة الماجد ينظم ورشة الإطلالة الإعلامية

دبي (الاتحاد)

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، أمس الأول السبت، ورشة عمل بعنوان الإطلالة الإعلامية، قدمها د. محمد عصام محو، سفير المجمع الدولي للبحوث العلمية، والخبير في الاتصال الجماهيري، وحضرها 56 متدرباً ومتدربة، من العديد من الجهات.

يأتي تنظيم هذه الورشة ضمن الموسم الثقافي الصيفي الذي ينظمه المركز، كما تأتي ضمن مساهمة المركز في فعاليات عام الخير، حيث يقدم هذه الدورات والورش متطوعون، وتقدم للجمهور المحلي مجاناً. وتهدف الورشة أيضاً إلى إكساب المتدربين مهارات للتعامل مع الإعلام والجمهور ليصبحوا محترفين في ذلك. دارت محاور الورشة حول صفات المتحدث الإعلامي المحترف، وبناء الشخصية الجاذبة لوسائل الإعلام، ومهارات التهيؤ النفسي، ومهارة تنظيم عملية التنفس أثناء الحديث والإلقاء، ومهارات الاستهلال الإبداعي والأداء التصويري.