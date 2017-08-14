السقوط الأخير!

لندن (أ ف ب)

شغل الجامايكي أوساين بولت عالم ألعاب القوى، نحو عقد من الزمن، وكانت نهاية مسيرته أمس الأول في بطولة العالم لألعاب القوى في لندن، سارقة للأضواء برغم خروجه مصاباً في سباق التتابع 4 في 100 متر.

بعد تتويجه بثلاثية جديدة في سباقات 100 و200 والتتابع 4 في 100 في أولمبياد ريو الأخير، حدد بولت مونديال لندن موعداً لاعتزاله، لكن ملعب الأخير لم يبتسم له في 2017، مثلما فعل في أولمبياد 2012، عندما عاد مدججاً بثلاث ذهبيات.

الفصل الأول من رحلته اللندنية انتهى ببرونزية أمام الأميركيين المخضرم جاستن جاتلين والشاب كريستيان كولمان، لكن مع جاتلين «المكروه» والمشوهة صورته بإيقافين لتعاطي المنشطات، وكولمان الجديد على الساحة الدولية، تبين لوهلة أن بولت هو المتوج بالذهبية، فمنحه جمهور ملعب «لندن ستاديوم» خروج الأبطال.

وفي الفصل الثاني في سباق التتابع، هلل 60 ألف متفرج لتقدم بريطانيا على الولايات المتحدة، إلا أن المشهد الصارخ تجلى بمسك بولت العضلات الخلفية لفخذه الأيسر ثم سقوطه على مسار طبعه بإنجازات وأرقام قياسية توقع أن تتحطم بعد 15 أو 20 سنة.