«أبوظبي» يتصدر بطولة العالم لزوارق الفومورلا 1

خالد السعدي (هاربين)

انتزع فريق أبوظبي صدارة بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 في جولتها الثالثة التي أقيمت في مدينة هاربين الصينية مساء أمس، وذلك بعد النتائج المتميزة والرائعة في السباق الرئيسي للجولة بحلول ثاني القمزي قائد زورق أبوظبي 5 في المركز الثاني، خلف السويدي إريك ستارك بطل الجولة بعد سباق درامي ومثير، وأنهى زورق أبوظبي 6 بقيادة القمزي السباق في المركز الرابع، رافعاً رصيده إلى 38 نقطة ليتصدر الترتيب العام للبطولة.

وواصل زورق الفيكتوري 3 بقيادة أحمد الهاملي تفوق زوارق الإمارات في الجولة، بإنهاء السباق في المركز الثالث، بعد سباق درامي ومثير شهدته المدينة الصينية.

وتصدر السباق منذ البداية المتسابق السويدي إريك ستارك في ظل منافسة قوية من جانب ثاني القمزي، ويدخل أليكس كاريلا بقوة من المركز السابع إلى المركز الرابع في تحدٍ قوي ومثير، بينما تراجع الهاملي من المركز الثالث إلى المركز الخامس في الدورة الأولى.

وتستمر المراكز على حالها حتى الدورة العاشرة والتي شهدت خروج الفنلندي سامي سيليو من السباق، وهو من كان في صدارة الترتيب العام قبل هذه الجولة، وتستمر عجلة الإثارة في الدوران، والقمزي مازال محتفظاً بالمركز الثاني خلف ستارك السويدي، وفي الدورة الرابعة عشرة يرفع العلم الأصفر بعد ارتطام زورق النرويجية ميريت ستورموي بإحدى البوابات الهوائية في المسار، لتخف حدة الزوارق في انتظار استبدال البوابة.

ومع الدورة التاسعة عشرة تعود الزوارق لقوتها المعهودة ويستمر ستارك في الصدارة، ومحاولات حثيثة من القمزي للتقدم، فيما يتمكن الهاملي من التقدم للمركز الثالث ويتراجع تورنتي إلى المركز التاسع، ويستمر أليكس في المركز الرابع رغم محاولاته، ويتقدم زورق أبوظبي 7 بقيادة راشد القمزي للمركز الثامن، وتستمر الإثارة ومحاولات حثيثة من القمزي للحفاظ على مركزه لاقتناص أي فرصة من أجل التقدم، وتشهد الدورة الثالثة والعشرون خروج تورنتي من المنافسة، ونصل للدورة السابعة والثلاثين لتستمر المتعة والتحدي حتى الدورة الختامية والثالثة والخمسين من عمر المنافسة، التي تعلن عن تتويج ستارك بلقب الجولة، والقمزي وصيفاً، ويقفز في الترتيب العام للمركز السادس برصيد 20 نقطة، ثم الهاملي ثالثاً، وأليكس في المركز الرابع.

ومن جانبه هنأ سالم الرميثي رئيس البعثة أبطال الإمارات على هذه النتائج المشرفة وتصدر فريق أبوظبي الترتيب العام للبطولة، وأكد على الأهمية الكبيرة للنتائج الإيجابية التي تحققت في الجولة، مشيراً إلى إن القمزي كان في حاجة إلى الفوز لكي تعود معنوياته إلى الأعلى مجدداً ويثبت قوة وجدارة القرش الأبيض بهذا اللقب،إضافة إلى أهمية تصدر البطولة.

وقال: بكل تأكيد يستحق فريق أبوظبي هذه الصدارة بعد المستوى المتميز والتألق طيلة مراحل الجولة المختلفة، سواء من خلال التجارب الحرة، أو سباق أفضل زمن وأيضاً السباق الرئيسي، الفرحة كانت عنوان الختام لمشاركتنا في هذه الجولة، والتميز كان مرادفاً لأداء الشباب وإبداعهم في كل التحديات عبر ثالث الجولات. وحرص الرميثي على تهنئة المتسابق أحمد الهاملي أيضاً بإنجازه بالحصول على المركز الثالث عبر المنافسة، مؤكداً أن الصورة الجميلة للتتويج كانت عبر صعود أبناء الإمارات المنصة في أكثر من مركز.

وعبر الرميثي أيضاً عن رضاه الكبير لتطور مستوى المحيربي الذي حقق المركز الثاني في منافسات فئة الفورمولا 4، مؤكداً أن خبرة المتسابق تنمو وتتطور في كل مشاركة، إضافة إلى حلول راشد القمزي في المركز السابع في منافسات السباق الرئيسي للجولة.