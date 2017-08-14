«أبوظبي» يتصدر بطولة العالم لزوارق الفومورلا 1

خالد السعدي (هاربين)
انتزع فريق أبوظبي صدارة بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 في جولتها الثالثة التي أقيمت في مدينة هاربين الصينية مساء أمس، وذلك بعد النتائج المتميزة والرائعة في السباق الرئيسي للجولة بحلول ثاني القمزي قائد زورق أبوظبي 5 في المركز الثاني، خلف السويدي إريك ستارك بطل الجولة بعد سباق درامي ومثير، وأنهى زورق أبوظبي 6 بقيادة القمزي السباق في المركز الرابع، رافعاً رصيده إلى 38 نقطة ليتصدر الترتيب العام للبطولة.
وواصل زورق الفيكتوري 3 بقيادة أحمد الهاملي تفوق زوارق الإمارات في الجولة، بإنهاء السباق في المركز الثالث، بعد سباق درامي ومثير شهدته المدينة الصينية.
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وتستمر المراكز على حالها حتى الدورة العاشرة والتي شهدت خروج الفنلندي سامي سيليو من السباق، وهو من كان في صدارة الترتيب العام قبل هذه الجولة، وتستمر عجلة الإثارة في الدوران، والقمزي مازال محتفظاً بالمركز الثاني خلف ستارك السويدي، وفي الدورة الرابعة عشرة يرفع العلم الأصفر بعد ارتطام زورق النرويجية ميريت ستورموي بإحدى البوابات الهوائية في المسار، لتخف حدة الزوارق في انتظار استبدال البوابة.
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ومن جانبه هنأ سالم الرميثي رئيس البعثة أبطال الإمارات على هذه النتائج المشرفة وتصدر فريق أبوظبي الترتيب العام للبطولة، وأكد على الأهمية الكبيرة للنتائج الإيجابية التي تحققت في الجولة، مشيراً إلى إن القمزي كان في حاجة إلى الفوز لكي تعود معنوياته إلى الأعلى مجدداً ويثبت قوة وجدارة القرش الأبيض بهذا اللقب،إضافة إلى أهمية تصدر البطولة.
وقال: بكل تأكيد يستحق فريق أبوظبي هذه الصدارة بعد المستوى المتميز والتألق طيلة مراحل الجولة المختلفة، سواء من خلال التجارب الحرة، أو سباق أفضل زمن وأيضاً السباق الرئيسي، الفرحة كانت عنوان الختام لمشاركتنا في هذه الجولة، والتميز كان مرادفاً لأداء الشباب وإبداعهم في كل التحديات عبر ثالث الجولات. وحرص الرميثي على تهنئة المتسابق أحمد الهاملي أيضاً بإنجازه بالحصول على المركز الثالث عبر المنافسة، مؤكداً أن الصورة الجميلة للتتويج كانت عبر صعود أبناء الإمارات المنصة في أكثر من مركز.
وعبر الرميثي أيضاً عن رضاه الكبير لتطور مستوى المحيربي الذي حقق المركز الثاني في منافسات فئة الفورمولا 4، مؤكداً أن خبرة المتسابق تنمو وتتطور في كل مشاركة، إضافة إلى حلول راشد القمزي في المركز السابع في منافسات السباق الرئيسي للجولة.