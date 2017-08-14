بن فطيس يهدي الإمارات «ذهبية الإسكيت» في آسيوية أستانا

دبي (الاتحاد)

حصد سيف بن فطيس رامي منتخبنا الوطني ذهبية المركز الأول في منافسات الإسكيت، ضمن البطولة الآسيوية السابعة للرماية على الأطباق، في العاصمة الكازاخستانية أستانا، ليهدي الإمارات إنجازاً جديداً في واحدة من أقوى البطولات المصنفة قارياً.

وشهدت المنافسات أجواءً غير مستقرة في ظل انخفاض درجات الحرارة التي سجلت 10 درجات مصحوبة برياح شديدة طوال فترة المسابقة، ولكن ذلك لم يمنع رامي الإمارات من تصدر المشهد سواء في الجولات الافتتاحية أو في النهائيات برفقة أفضل الرماة الذين قدموا مستويات قوية وأداءً مميزاً مسجلاً 53 طبقاً، جعله يصعد على منصة التتويج ويعزف السلام الوطني للإمارات أمام المشاركين من مختلف الدول.

وأهدى ابن فطيس الإنجاز والميدالية الذهبية إلى قيادتنا الرشيدة، وقال: «إن ذلك يأتي استكمالاً لما تم تحقيقه خلال هذا العام من نجاحات منوعة على كل الأصعدة، واعتبره عام خير على رماية الإمارات بوجه عام، ولي بصورة خاصة، فقد نجحت على المستوى الشخصي في تسجيل 4 ميداليات في أحداث واستحقاقات مختلفة ومنها ذهبية البطولة العربية، وذهبية الجراند بري في قبرص، وبرونزية ألعاب التضامن الإسلامي في باكو، والميدالية الذهبية الأخيرة في أستانا».

وأوضح بن فطيس أن المشاركة في مثل هذه المحافل هي التي تجلب الخبرة الحقيقية لكل الرماة، وقال: «البطولة ضمت العديد من العناصر المميزة في عالم اللعبة، وهي محطة فريدة من نوعها لاكتساب الخبرات والوقوف على كل الجوانب والنواحي التي تنتج عن الحضور في أحداث بهذا الحجم، بما يخدم مصلحة رياضة الإمارات ويضعها في مكانتها الطبيعية، وأتوجه بالشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على الدعم والمتابعة المستمرة التي كان لها بالغ الأثر في الوصول إلى تلك المرحلة المتقدمة».

وأشاد المهندس داوود الهاجري الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بالإنابة بإنجازات رماة الإمارات في البطولة القارية التي جمعت بين عنصري الخبرة والقوة وقال: «دائماً ما يحرص رماتنا على تحقيق أفضل النتائج وتمثيل الدولة خير تمثيل وبذل الغالي والنفيس لرفع راية الوطن عالية على منصات التتويج، وقد برهن منتخبنا الوطني للرماية خلال فعاليات البطولة الآسيوية في أستانا على مدى استعدادهم وجاهزيتهم سواء في الإسكيت عن طريق سيف بن فطيس الذي توج بالميدالية الذهبية، أو في «الدبل تراب» للفرق والفردي عن طريق سيف الشامسي وخالد الكعبي الذي كان على وشك اقتناص ذهبية أخرى للإمارات، ومنافسات «التراب» للفرق التي مثلنا فيها حمد بن مجرن وسيف الشامسي وعبد الله بوهليبة ونجحوا في إحراز الميدالية البرونزية.