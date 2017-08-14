آمنة نعمان بطلة كأس الإمارات لشطرنج السيدات

دبي (الاتحاد)

توجت آمنة نعمان لاعبة منتخبنا الوطني ونادي دبي للشطرنج والثقافة بكأس بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للفتيات، التي نظمها اتحاد الشطرنج بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة.

وحسمت آمنة اللقب قبل جولتين من الختام، وسجلت 7 نقاط، متفوقة على نورة محمد صالح لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة التي سجلت 5 نقاط، متساوية مع زميلتها عبير علي لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وحسم كسر التعادل المركز الثاني لها، فيما جاءت عبير في المركز الثالث.

وحصلت بشاير خليل لاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة على المركز الأول لفئة تحت 20 سنة، وسجلت 4.5 نقطة متساوية مع فاطمة الحمادي لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة التي جاءت في المركز الثاني.

وأقام الاتحاد حفل توزيع الجوائز عقب نهاية الجولة الأخيرة من البطولة، وقامت فوزية لطفي الأمين المالي ورئيسة اللجنة النسائية للاتحاد بتوزيع الجوائز على الفائزات بالمراكز الأولى بحضور عدد من الشخصيات.

وفازت شيماء نعمان لاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة بالمركز الأول لمسابقة تحت 18 سنة، وجاءت في المركز الثاني وديمة الكلباني لاعبة نادي العين للثقافة والشطرنج، وفي المركز الثالث منى الحمادي لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ووضعت ياسمين علي لاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة بضمتها في البطولة، وفازت بمسابقة تحت 16 سنة، وجاءت في المركز الثاني عوشة الشامسي لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، وفي المركز الثالث شما السركال لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة.