110 فرسان وفارسات في يوم «الشباب العالمي» لقفز الحواجز

الشارقة (الاتحاد)

أحرز الفارس هشام غريب المركزين الأول والثاني في الشوط الختامي والرئيسي، ضمن البطولة الصيفية السابعة لقفز الحواجز لموسم 2017، التي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق في الصالة المغطاة للنادي. أقيمت البطولة السابعة على شرف اليوم العالمي للشباب، برعاية شركة الريم للمواد الزراعية والبيطرية وشركة الواحة للأعلاف، وشهدت مشاركة كبيرة وبلغ عدد الفرسان المشاركين في الأشواط الأربعة 110 فرسان وفارسات.

وتنافس الفرسان في الشوط الرئيسي، وهو شوط ضد الزمن، على قطع المسار من دون أخطاء وبالزمن الأسرع وبحواجز يصل ارتفاعها حتى 120 سم، وحصد الفارس هشام غريب المركزين الأول والثاني في الشوط، وكان قد نال المركز الأول على جواده «دامسكوس سكاي، بينما كان المركز الثاني على جواده «أولك دي»، وكان المركز الثالث من نصيب الفارس شفيق الدركشلي على جواده» فجر الشام. وجاء الشوط الأول للمبتدئين مثيراً، وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة تنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء وضمن الزمن المحدد، بحواجز يصل ارتفاعها حتى 70 سم وبلغ عدد الفرسان المشاركين، 14 فارساً وفارسة وأنهى منهم المسار من دون أخطاء فارسان هما: الشيخ خالد القاسمي، محمد عبد الله حميد، فيما أنهى المسار مع خطأ واحد للزمن ثلاثة فرسان: آمنة البستكي، محمد حمد الكربي، نادر بابولي.

وكان الشوط الثاني وهو مع الزمن بجولة واحدة تنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 90 سم، أنهى منهم 17 فارساً المسار من دون أخطاء هم: الشيخ خالد القاسمي، ليلك كوجك، فائق أبو الكلام، باسل الهندي، مجد المناديلي، سعيد المازمي، مانع السويدي، محمد حمد الكربي، سيف الكربي، حمد محمد الكربي، لورين ألبورت، رقية داوود، محمد عماد، لولويه محمد.

أما الشوط الثالث وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة تنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء، بحواجز يصل ارتفاعها 100 سم، أنهى 14 فارساً المسار من دون أخطاء هم: سعيد المازمي، هشام غريب، عصام زبيبي، محمد حمد الكربي، باسل الهندي، محمد إبراهيم الناخي، محمد أنس أبو الكلام، جيسكا بلاك، مريم المعلا، محمد أشرف عبد الله، هشام غريب.

في نهاية المنافسات قام عبد الله حميد المهيري وأشرف الليثي، المدير التنفيذي لنادي الشارقة للفروسية والسباق، بتتويج الفرسان أصحاب المراكز الأولى.