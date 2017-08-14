اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي لنادي الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أصدر مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي قراراً إدارياً بتشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي برئاسة الدكتور عبدالله عبد الرحمن بن سلطان، وعضوية كل من علي أحمد بو الزود وفيصل أحمد الخميري وعلي أحمد اللوغاني وعلي حسن الأميري، حيث تتولى اللجنة إعداد مسودة الخطة الاستراتيجية والاستشرافية المستقبلية والسياسات وعرضها على مجلس الإدارة.

وعقدت اللجنة اجتماعاً مع سالم عبيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ونائبه محمد جمعة بن هندي، وأكد الدكتور عبدالله بن سلطان، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، أن الاجتماع تناول العديد من المحاور المتعلقة بمهام وخطة لجنة التخطيط الاستراتيجي وتكليف مجلس إدارة النادي للجنة بالإشراف الفني على صياغة المبادرات والخطط التشغيلية وعرضها على مجلس الإدارة بالتعاون مع الشركات والإدارات (كرة القدم، الألعاب الجماعية، الألعاب الفردية، الاستثمار، الاتصال، واللجان المالية والإعلامية)، وغيرها من اللجان المشكلة في النادي، وكذلك وضع مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية حسب الخطط الموضوعة للشركات واللجان وعرضها بصورة دورية نصف سنوية على مجلس الإدارة.

وأشار الدكتور عبدالله بن سلطان إلى أن اللجنة منوط بها تصميم العمليات الإدارية وتطويرها ومتابعة نتائج مؤشرات أدائها التي تحقق الخطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى إعداد ومراجعة الهياكل التنظيمية للشركات واللجان التي تحقق الخطة الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات الدولية وتحقيق التكامل بينها.

وأعرب رئيس اللجنة عن ثقته في قدرة اللجنة على تطوير دور النادي في مجال الجودة والتميز المؤسسي والمساهمة في المسابقات المحلية الدولية، من خلال أطلاق المبادرات الاستراتيجية والإدارية والمجتمعية والتطويرية بعد اعتمادها من مجلس الإدارة، والتي من بينها اقتراح الشركات المحلية والدولية التي تعزز سمعة النادي والإمارة محلياً ودولياً.