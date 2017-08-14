مهرجان «أبوظبي الدولي للشطرنج» يقص شريط النسخة 24

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق في الخامسة من مساء اليوم، بفندق دوست تاني بالعاصمة أبوظبي، منافسات النسخة 24 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، ويقام الحدث تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة.

وتتواصل المنافسات حتى 23 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 650 لاعباً ولاعبة من 57 دولة على مستوى العالم، ورصدت اللجنة المنظمة 65 ألف دولار جوائز مالية للمشاركين

وأكملت اللجنة المنظمة كل الاستعدادات للافتتاح الرسمي هذا المساء، حيث ‬وصلت جميع الوفود المشاركة من خارج البلاد، كما أعلن المشاركون من داخل الدولة عن استعدادهم وجاهزيتهم التامة للمشاركة.

يضم المهرجان أربع بطولات رئيسية يشارك فيها 446 لاعباً ولاعبة من المصنفين دولياً، كما يشارك في المنافسات 132 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الكبرى، وهي بطولة الأساتذة الدولية التي تشهد مشاركة 102 من حملة الألقاب الدولية الرفيعة، من بينهم 41 أستاذاً دولياً كبيراً و40 أستاذاً دولياً و10 أساتذة اتحاد دولي و9 أساتذة نساء دوليات كبريات، وللمرة الأولى يشارك في بطولة الأساتذة هذا العدد من حملة الألقاب الدولية، إضافة إلى البطولة الدولية المفتوحة التي تشهد مشاركة المصنفين أقل من 2100 وتشهد مشاركة 220 لاعباً ولاعبة، وهناك بطولة الناشئين التي يشارك فيها 120 لاعباً ولاعبه، وكذلك بطولة الشطرنج الخاطف التي يوجد بها 200 لاعب ولاعبه، وبعيداً عن البطولات الرسمية الكبرى هناك بطولتا الشطرنج العائلي بمشاركة 40 لاعباً، وبطولة حماة الوطن الخاصة.‬

ويتصدر قائمة تصنيف المهرجان البريطاني نايجل ديفيد شورت برصيد 2688 نقطة، في أول مشاركة له بالمهرجان والإمارات، كما تشهد النسخة مشاركة بطل العرب وأفريقيا والمصنف الثاني في المهرجان برصيد 2680 الدكتور المصري باسم أمين سمير، ويضم الوفد المصري أحمد عدلي المصنف الثالث عشر في المهرجان، وتضم قائمة المشاركين الأوزبكي ماميدوف رؤوف المصنف الثالث في المهرجان، والأوكراني أنطوان كوروبوف المصنف الرابع ومواطنه المصنف الخامس كرافتسيف مارتن، ثم الأرمني السادس سارجيسيان جابريل، والروسي الاسكندر شيمانوف المصنف السابع، والهندي الشاب جويتا ابهيجيت المصنف الثامن.

أما على صعيد المشاركات المحلية فتضم القائمة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن بطل آسيا وأول العرب وبطل الإمارات لسنوات عديدة، كان آخرها الأسبوع المنصرم وفوزه بلقب بطولة الإمارات الفردية لشطرنج الرجال التي أقيمت بالشارقة، كما يشارك الأستاذ الدولي إبراهيم محمد الخوري بطل عامي 2014 و2013، وسعيد إسحاق بطل فردي الرجال لعام 2016 وأبطال الفئات السنية في إبراهيم سلطان تحت 20 سنة وعمران الحوسني فئة 16 سنة، بالإضافة إلى نخبة من أبطال العرب من سوريا والأردن والعراق واليمن وتونس والسودان وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة، ويعتبر المنتخب الهندي أكبر الوفود المشاركة في المهرجان بعدد 60 لاعباً ولاعبه.‬