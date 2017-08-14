«متحف عذبة» يتوج بكأس زايد في يوم «الإمارات - أبوظبي»

عصام السيد(لندن)

توج الجواد «متحف عذبة» لمزرعة عذبة وبإشراف فيليب كولنجتون وقيادة تاج أوشي بطلاً للجولة الثامنة لكأس زايد «الفئة الأولى»، وظفرت الفارسة الدنماركية ريكي باي تورب بلقب الجولة العاشرة لمونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للسيدات. وانتزعت الفارسة الأردنية ميلي نسيب فوزاً مستحقاً بلقب الجولة السادسة من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين.

وفاز الجواد «زين انكور سنتريون» لمزرعة زين للخيول العربية بإشراف بي همرسلاي، وبقيادة ديفيد تيرنر (حققا ثنائية)، بالشوط الأول لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر، البالغ جائزته 1000 جنيه إسترليني والمخصص للخيول العربية الأصيلة من المهرات والأفراس، ونال الجواد «كاليستا» لمزرعة زين للخيول العربية بإشراف بي همرسلاي وقيادة ديفيد تيرنر لقب الشوط الثاني لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 1000 جنيه إسترليني، لخيول التكافؤ تصنيف (صفر إلى 50). وخطفت الفرس «بيلي جيرل» لمزرعة ميدلتون وبإشراف جدج جيبسون وقيادة جيمس هاردينج، جائزة الشوط الثالث لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر البالغ جائزته 1000 جنيه إسترليني لخيول التكافؤ تصنيف (صفر إلى 35)، والتي أقيمت أمس الأول خلال عرس الخيول العربية الأصيلة في يوم الإمارات ـ أبوظبي، بمضمار مدينة شيلسمفورد الرملي في مدينة الضباب لندن عاصمة المملكة المتحدة، تحت مظلة النسخة التاسعة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة». ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات». واجتمع لكأس زايد لمسافة 1600 متر البالغة جائزته المالية 80 ألف جنيه إسترليني، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، 9 خيول ذات تصنيفات عالية يفوق أكثرها الـ 100 رطل.

وجاء السباق سجالاً بين الخيول المتنافسة، واحتدم الصراع في المراحل النهائية بين «متحف عذبة» ووصيفه «كالينو» بقيادة جان بابتست هاميل، انتهت بتقدم الأول بفارق أنف، فيما حل في المركز الثالث «الموفق» وسجل البطل زمناً وقدره 1:46:31 دقيقة.

وخاضت مونديال «أم الإمارات» للسيدات لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته المالية 30 ألف يورو، 10 فارسات تنافسن بقوة على صهوات الخيول العربية الأصيلة.