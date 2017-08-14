العين يشارك في «تمهيدي الأبطال»

معتز الشامي (دبي)

أصبح العين الأقرب للمشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا، وفق لوائح البطولة، في ضوء ما تردد أمس عن دراسة «شباب الأهلي - دبي»، عدم اللعب في المنافسات القارية لأسباب خاصة بإدارة النادي الذي لا يزال في طور إجراءات عمليات الدمج وإعادة الإطلاق كمؤسسة رياضية متكاملة؛ لأن «الزعيم»، احتل المركز الرابع بدوري الخليج العربي خلال الموسم الماضي.

ويمثل الإمارات في البطولة الآسيوية، كل من الجزيرة بصفته بطل دوري الخليج العربي، والوحدة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والوصل وصيف الدوري، والثلاثي يشارك مباشرة في «نسخة 2018»، بينما يشارك «شباب الأهلي - دبي» من الدور تمهيدي لحصوله على نصف مقعد، أو العين من الدور نفسه.

وسهلت التعديلات الأخيرة على لائحة دوري الأبطال، العديد من الأمور، خاصة عدم مشاركة نادٍ تأهل بالفعل للبطولة، سواء لعدم استيفاء شروط التراخيص، أم غيرها من الأمور الأخرى، ويحق للنادي ذلك، ولكن في وقت مبكر، وقبل إجراء قرعة البطولة الجديدة، ولا يزال الاتحاد الآسيوي ينتظر إرسال تراخيص أندية الإمارات المؤهلة للمشاركة في النسخة المقبلة.

وتسمح تعديلات لوائح البطولة بإجراء تعديل وإضافة على قوائم الأندية التي تشارك في ربع النهائي، بتغيير أو إضافة 5 لاعبين، بخلاف ثلاثة آخرين للإصابة، قبل أسبوع من انطلاق دور الثمانية.

ويلعب العين أمام الهلال السعودي، يوم 21 أغسطس الجاري على استاد هزاع بن زايد في ذهاب ربع النهائي، ولا يزال «البنفسج» في صدارة الأندية على مستوى القارة، من حيث المعيار الفني المعتمد على نتائج الدوريات والفرق المحترفة آخر 4 سنوات تراكمياً.