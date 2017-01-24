محمد بن زايد: التطور الحضاري عزز حظوظ الإمارات في نيل ثقة المجتمع الدولي

أبوظبي (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البحر، مراسم توقيع اتفاقية استضافة أبوظبي الدورة القادمة من الألعاب الأولمبية للأولمبياد الخاص لعام 2019، وبذلك أصبحت أبوظبي المدينة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستضيف هذا النوع من الأحداث الأولمبية الخاصة.

مثّل الأولمبياد الخاص في التوقيع على الاتفاقية، كل من الدكتور تيموثي بي شرايفر، رئيس الأولمبياد الخاص الدولي، وماري ديفيس، الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي، وماثيو ويليامز، عضو مجلس الإدارة في الأولمبياد الخاص الدولي، وأحد اللاعبين فيه.

ووقع الاتفاقية عن الدولة، كل من محمد عبدالله الجنيبي، رئيس اللجنة العليا لاستضافة أبوظبي الأولمبياد الخاص، وماجد العصيمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وندى المزروعي، عضو منتخبنا للأولمبياد الخاص، والتي وقعت العقد بصفة شاهد.

حضر مراسم التوقيع، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعدد من المسؤولين، ووفد يمثل قيادة الأولمبياد الخاص ضم أعضاء مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولي، وعدداً من سفرائه، منهم سام بيركنز أسطورة كرة السلة الأميركية، وميشيل كوان البطلة الأولمبية وبطلة العالم في التزلج على الجليد، والممثل المصري حسين فهمي.