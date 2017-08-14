«جود» تهزم الكبار في سباق «بري كسبروي»

عصام السيد (لندن)

واصلت المهرة غير المهزومة «جود» لياس لإدارة سباقات الخيول، العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انتصاراتها في سباقات الخيول العربية الأصيلة، حين نالت لقب سباق بري كسبروي للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، والمخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، البالغ إجمالي جوائزه المالية 50 ألف يورو، والذي أقيم أمس الأول بمضمار دوفيل الفرنسي.

واللافت في السباق أن «جود» التي تعد واحدة من أفضل نجوم المستقبل، استطاعت هزيمة الذكور والنجوم الكبار في سباقات الفئة الأولى بعد أداء مميز توجت به جهودها في الفوز، وسط حضور جماهيري كبير من محبي سباقات الخيول العربية.

وبهذا الفوز، رفعت «جود» المولودة في مزرعة الوثبة العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رصيد انتصاراتها إلى أربعة دون هزيمة، لتدون اسمها في قائمة أفضل الخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات في أوروبا.

وجاء فوز «جود» المنحدرة من نسل «مهاب» الفرس «شمايل» من التفوق بفارق نصف طول عن «رجم» بقيادة جوليان أوج، فيما جاء في المركز الثالث «داينميت» بقيادة أنتون هاملين، وفي المركز الرابع «صمود» لياس لإدارة السباقات بقيادة كريستوف سوميو، وسجلت البطلة 2:20:19 دقيقة.