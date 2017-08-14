كلوب: مصير كوتينيو بيد «المالكين»

واتفورد (أ ف ب)

أكد المدرب الألماني لليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، أن مستقبل صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو، يحدد من قبل مالكي النادي، وذلك رداً على رغبة برشلونة الإسباني بالتعاقد مع اللاعب، من أجل تعويض رحيل مواطنه نيمار.

ويسعى كوتينيو جاهداً لترك ليفربول من أجل الانضمام إلى العملاق الكاتالوني الذي خسر جهود نيمار بعد انتقال الأخير إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وتقدم صانع الألعاب البرازيلي بطلب السماح له بالرحيل عن ليفربول قبل 24 ساعة من المباراة الأولى للأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تعادل فيها مع واتفورد 3-3 أمس الأول، وذلك بعدما رفض فريقه عرض الـ90 مليون جنيه إسترليني الذي تقدم به برشلونة من أجل ضمه.

وجددت مجموعة «فينواي سبورتس جروب» الأميركية المالكة لليفربول تمسكها باللاعب ببيان أصدرته الجمعة، أكدت فيه دعمها الكامل للمدرب كلوب الذي أعرب عن رغبته في الإبقاء على نجمه البالغ 25 ربيعاً، والذي غاب عن مباراة السبت بسبب إصابة في ظهره.

ولدى سؤاله عن كوتينيو بعد المباراة ضد واتفورد، أكد كلوب أن مصير اللاعب البرازيلي ليس بيده، وأضاف: كمدرب لنادٍ كروي، هناك مسؤولون أعلى مني، وإذا قرر المسؤولون، على سبيل المثال، بيع لاعب أو عدم بيعه، فيتوجب عليَّ القبول بهذا القرار، إذا قرروا عدم بيعه، فبعدها ليس لي أي علاقة بالمسألة.

وأكدت المجموعة الأميركية في بيان: نود أن نكون واضحين في ما يتعلق بموقفنا تجاه احتمال انتقال فيليبي كوتينيو، القرار النهائي للنادي هو أنه لن يأخذ بعين الاعتبار أي عرض لفيليبي وسيبقى دائماً لاعباً لفريق ليفربول لكرة القدم، عندما ستنتهي فترة الانتقالات الصيفية في 31 أغسطس الحالي.