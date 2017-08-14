كلوب: مصير كوتينيو بيد «المالكين»

واتفورد (أ ف ب)
أكد المدرب الألماني لليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، أن مستقبل صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو، يحدد من قبل مالكي النادي، وذلك رداً على رغبة برشلونة الإسباني بالتعاقد مع اللاعب، من أجل تعويض رحيل مواطنه نيمار.
ويسعى كوتينيو جاهداً لترك ليفربول من أجل الانضمام إلى العملاق الكاتالوني الذي خسر جهود نيمار بعد انتقال الأخير إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.
|
وجددت مجموعة «فينواي سبورتس جروب» الأميركية المالكة لليفربول تمسكها باللاعب ببيان أصدرته الجمعة، أكدت فيه دعمها الكامل للمدرب كلوب الذي أعرب عن رغبته في الإبقاء على نجمه البالغ 25 ربيعاً، والذي غاب عن مباراة السبت بسبب إصابة في ظهره.
|
وأكدت المجموعة الأميركية في بيان: نود أن نكون واضحين في ما يتعلق بموقفنا تجاه احتمال انتقال فيليبي كوتينيو، القرار النهائي للنادي هو أنه لن يأخذ بعين الاعتبار أي عرض لفيليبي وسيبقى دائماً لاعباً لفريق ليفربول لكرة القدم، عندما ستنتهي فترة الانتقالات الصيفية في 31 أغسطس الحالي.