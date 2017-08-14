جوميز سعيد بالبداية القوية للنصر

الرياض (د ب أ)

أبدى البرتغالي ريكاردو جوميز، المدير الفني للنصر، سعادته بفوز فريقه على الفيصلي 3 - 1 أمس الأول، في المرحلة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم، وقال: «مسرور بالنتيجة، الشوط الأول كان جيداً جداً، وفي الشوط الثاني دخل الفيصلي بأسلوب مختلف، جعلنا نتراجع للخلف، من أجل الحفاظ على التقدم».

ولدى سؤاله عن اختلاف أداء الفريق في البطولة العربية في الدوري، قال: «بالتأكيد لا بد من وجود اختلاف في الأداء، خاصة أن البطولة العربية كانت بمثابة فترة إعداد بالنسبة لنا». وأضاف: «النتائج والمستوى كانا متذبذبين في لقاءات البطولة العربية لأسباب عدة، أبرزها الوجود المتأخر لبعض اللاعبين، وعدم الانسجام بشكل جيد، أما في مباراة الفيصلي فالوضع اختلف، دخلنا المواجهة بجدية تامة أسفرت عن الفوز».

وأشار جوميز إلى أن فريقه كان في إمكانه الخروج فائزاً بعدد أكبر من الأهداف، لولا سوء التوفيق الذي لازم لاعبيه في الشوط الثاني.

وأكد أحمد الفريدي لاعب النصر أن فريقه حقق بداية جيدة، وحقق الفوز بفارق تهديفي جيد، مشيراً إلى أن الفوز يبرهن على امتلاك الفريق لاعبين يملكون مستويات مميزة، لم يتأثروا بغياب الصفقات الجديدة.

من جانبه، أكد يحيى الشهري أن الفريق كان يحتاج إلى الفوز في بداية المسابقة ليحصل اللاعبون على دفعة معنوية كبيرة في بقية المباريات المقبلة، وأوضح أن النصر مازال أمامه الكثير ليحقق لاعبوه الانسجام بشكل متكامل.

من جانبه، قال عبد الوهاب الحربي، المدير الفني لأحد، إن الفوز على الشباب يرجع إلى أن فريقه استطاع استغلال مشكلة المنافس في الدفاع، واستطاع أحد أن يحقق الفوز على الشباب 2 - 1.

ووجه سامي الجابر، المدير الفني للشباب، اعتذاره لجماهير الفريق عقب الهزيمة التي تعرض لها أمام أحد، وقال: «أقدم اعتذاري لجماهير النادي على النتيجة. حصلنا على فرص كثيرة، ولكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة، ونحن في بداية موسم، ويمكن أن نكسب مباراة ونخسر أخرى، أتمنى أن نستفيد من هذه الكبوة».