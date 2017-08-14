برلين (د ب أ)

لم يواجه حامل اللقب بوروسيا دورتموند، والبطل القياسي بايرن ميونيخ أي صعوبة تذكر في طريقهما للفوز في الدور الأول لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم أمس الأول، إذ فاز دورتموند على مضيفه رايلازين أرلين 4 - صفر بعد تألق لافت من المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك»، بجانب تسجيل الإسباني مارك بارتا هدفاً.

وسجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين، وأضاف الفرنسيان كينجسلي كومان وفرانك ريبيري وماتس هوميلز ثلاثة أهداف، ليقودوا بايرن لاكتساح مضيفه كيمنيتس 5 - صفر.

كما صعدت ستة أندية من «البوندسليجا» إلى الدور الثاني، ويتعلق الأمر بماينز وفرايبورج وكولون وآينتراخت فرانكفورت وهوفنهايم وفيردر بريمن لتنضم إلى باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ اللذين حجزا مقعديهما في الدور الثاني الذي تقام قرعته في 20 أغسطس الجاري.

وفاز ماينز على مضيفه هانزا ليونيبورج 3- 1 وكولون على مضيفه ليهير تيورنيرشافت 5 - صفر وآينتراخت فرانكفورت على مضيفه إيرندتيبروك 3 - صفر وفرايبورج على مضيفه جيرمينيا هالبرستيد 4 - صفر، كما تغلب هوفنهايم على مضيفه روت فايس أريفيت 1 - صفر وفيردر بريمن على مضيفه فورزبيرجر 3 - صفر.