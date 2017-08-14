كونتي قد يعتمد تشكيلة من 10 لاعبين!

لندن (أ ف ب)

أقر أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي، أنه ربما يضطر إلى تحضير تشكيلة لفريقه من 10 لاعبين بدلاً من 11 لاعباً، في حال واصل فريقه اللعب بالطريقة المتشنجة التي أدت إلى خسارته السبت على أرضه ضد بيرنلي «2-3»، في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري، في مباراة طرد خلالها اثنان من لاعبيه.

ومنذ الدقيقة 13، أكمل تشيلسي اللعب بعشرة لاعبين، بعد طرد قائده وقلب دفاعه جاري كاهيل، ما كبده إنهاء الشوط الأول متخلفاً بثلاثية نظيفة، وبعد عودته إلى أجواء المباراة في الشوط الثاني بفضل البديل الإسباني ألفارو موراتا، تعرض لضربة أخرى بطرد الإسباني سيسك فابريجاس في الدقائق العشر الأخيرة. وهي المباراة المحلية الرسمية الثالثة توالياً التي يكملها تشيلسي بنقص عددي، بعد كأس إنجلترا ودرع المجتمع، اللتين خسرهما أمام غريمه اللندني أرسنال.

وبدأ كونتي يشعر بالقلق حيال عدم قدرة لاعبيه على ضبط أعصابهم، قائلاً بعد الخسارة الافتتاحية: «رأيت وجهين لفريقي في مباراة أمس الأول، أحدهما إيجابي في الشوط الثاني، والآخر سلبي في الشوط الأول».

وأضاف: «يجب علي أن أبدأ دراسة تشكيلة جديدة من 10 لاعبين، لأن عدم الانتظام هذا يثير قلقي»، متابعاً: «فقدنا رباطة جأشنا بعد البطاقة الحمراء الأولى، وتلقينا الأهداف الثلاثة».

وشدد على ضرورة أن نتحسن كثيراً في هذه الناحية، لأن هذا النوع من الحالات «الطرد» قد يحصل، يجب علينا التذكر بأن ثمة بقية للمباراة علينا إكمالها وتقديم أفضل ما لدينا، يجب أن نتمتع أيضاً بالخبرة الصحيحة للتعامل مع هذا النوع من الأوضاع.

وإضافة إلى النقص العددي، خاض تشيلسي مباراة أمس الأول، في غياب عناصر مؤثرين، في مقدمهم النجم البلجيكي إدين هازار، إضافة إلى الإسباني بدرو رودريجيز، والوافد الجديد الفرنسي تييموي باكايوكو.

والإيجابية الوحيدة التي خرج بها فريق كونتي من اللقاء هو أن البديل موراتا، القادم هذا الصيف من ريال مدريد، قدم أوراق اعتماده بشكل ممتاز من خلال تسجيله الهدف الأول وتمريره الكرة التي جاء منها الهدف الثاني عبر البرازيلي دافيد لويز في الدقيقة 88. وقال كونتي: «يجب أن أشعر بالفخر حيال الالتزام الرائع، والرغبة الكبيرة، والإرادة القوية، التي تمتع بها لاعبو فريقي رغم أنه كان من الصعب جداً تغيير النتيجة في الشوط الثاني».