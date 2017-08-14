الجزيرة يدشن فترة الإعداد الداخلي اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

يبدأ الجزيرة المرحلة الثانية، استعداداً الموسم الجديد اليوم، حيث يخوض الفريق تدريباته، تحت قيادة الجهاز الفني، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين، عقب العودة من معسكر هولندا مساء الجمعة الماضي، واستمر 25 يوماً خاض خلاله 6 مباريات ودية.

ويحاول الجهاز الإداري حالياً تجهيز عدد من المباريات الودية خلال فترة الاستعداد الداخلي، قبل انطلاقة الموسم الجديد، بداية الشهر المقبل بلقاءات كأس الخليج العربي. وأكد أحمد سعيد المشرف على فريق الجزيرة، أن الجهاز الفني ينوي خوض مباريات ودية خلال فترة الاستعداد الداخلي، كما أشاد بفترة المعسكر الخارجي والنجاح الكبير الذي حققه من خلال الحصص التدريبية، وكذلك المباريات الودية الخمس التي خاضها الفريق، وأكدت أن الجميع جاهز لخوض موسم قوي، وأن الجزيرة يدخل للمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها، سواء المحلية أو القارية.​