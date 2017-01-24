محمد عمر: 5 أمتار «جديدة» تمثل كل طموحي

وليد فاروق (دبي)
يأمل محمد عمر الخطيب، نجم منتخبنا الوطني ونادي النصر في إطاحة المطرقة، أن يكون الموسم الرياضي الحالي 2017 بمثابة «موسم استثنائي» له، ينجح خلاله في تحقيق المزيد من أحلامه وطموحاته في رياضة «أم الألعاب»، وأن يحصد خلال هذا العام العديد من الألقاب سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي.
وسبق أن فاز محمد عمر بلقب أفضل لاعب رياضي بـ «أم الألعاب»، في استفتاء «الاتحاد» الموسم الماضي، وهو ما اعتبره لاعب منتخبنا الوطني بمثابة الدافع له، لمزيد من الخطوات الناجحة، وتحقيق إنجاز جديد، يشرف به ألعاب القوى الإماراتية في المحافل الخارجية.
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وأشار إلى أن الوصول إلى حاجز الـ70 متراً يؤهله للمنافسة بقوة على المراكز الأولى في كل البطولات المزمع مشاركته فيها خلال هذا العام، ولذلك فهو عازم على ضم هذه الأمتار الـ5 إلى رقمه الحالي، خاصة أن ما حققه الموسم الماضي وصفه بـ«المتميز» في ظل رقمه الحالي، ولكنه يتطلع إلى موسم «استثنائي». وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها نادي النصر واتحاد ألعاب القوى، موضحاً أن «العميد» لم يقصر معه على الإطلاق، وخصص له مدرباً متخصصاً، علاوة على جهاز طبي، مع توفير الإمكانات كافة التي تؤهله لتحقيق طموحاته، وكذلك التدريب المستمر صباحاً ومساءً، وفي الوقت نفسه يبذل الاتحاد جهوداً مضنية معه، ووفر له «التفرغ»، بما يسمح له لتحقيق المزيد من الإنجازات في العام الجديد.