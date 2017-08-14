وليد فاروق (دبي)

أشار الإيطالي تشيزاري برانديلي المدير الفني للنصر، إلى أن موافقته على مهمة تدريب «العميد» تنبع من رغبته في صنع فريق للمستقبل، وقادر على تحقيق الطموحات والإنجازات، وليس دافعاً مادياً، وإلا قبل العروض الأعلى من روسيا والصين، وبالتالي فضل الحضور إلى الإمارات، وتحديداً نادي النصر، بعدما لمس رغبة إدارة النادي، في بناء فريق قوي بمواصفات عالمية.

وفي ظل الحفاوة الكبيرة والشعبية الهائلة التي يلقاها برانديلي خلال وجود «الأزرق» في المعسكر الخارجي بالمجر حالياً، أجرت معه صحيفة «نيمزيتي سبورت» المجرية المتخصصة حواراً مطولاً تناول خلاله مسيرته لاعباً ومدرباً والمحطات الرئيسة، وصولاً إلى توليه قيادة النصر.

وتناول برانديلي العديد من النقاط المتعلقة بمسيرته التدريبية، مع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا وفيورنتينا، نافياً أن تكون موافقته على عرض النصر لها أي دوافع مادية جعلته يترك أوروبا، ويتجه إلى الخليج العربي.

وقال: إذا كان المال هو الدافع بالنسبة له، من الأولى أن أقبل أحد العروض التي وصلتني من روسيا أو الصين، وقدما مقابلاً مالياً أعلى، وفي الوقت نفسه ليس هذا معناه أن المقابل الذي أحصل عليه مع النصر ضعيف، إلا أن الحافز الأساسي لقبول العرض والحضور إلى الإمارات، هو التحدي وتحقيق طموحات جديدة، وأكثر ما جذبني في عرض النصر حماس ورغبة رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم «حميد الطاير»، فضلاً عن رغبة النادي في بناء فريق للمستقبل وأكاديمية كروية عالية المستوى.