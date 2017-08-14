«المحترفين» تدرس عرضاً لإقامة «السوبر» في القاهرة

معتز الشامي (دبي)
تلقت لجنة دوري المحترفين، عرضاً جاداً لإقامة كأس السوبر بالقاهرة، في افتتاح الموسم الجديد، والمقرر لها 15 سبتمبر المقبل، بين الجزيرة بطل دوري الخليج العربي والوحدة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، عن طريق إحدى الشركات، التي سبق لها استضافة سوبر العام الماضي، وجمع الجزيرة والأهلي، على استاد الدفاع الجوي.
وتدرس اللجنة العرض الجديد، وتتبقى بعض اللمسات النهائية، وفي حال الوصول إلى اتفاق نهائي، يقام السوبر للموسم الثاني على التوالي في القاهرة، خاصة بعد نجاح مصر في تنظيم واستضافة البطولة العربية التي اختتمت مطلع الشهر الجاري، وشارك فيها الوحدة، بينما يعتبر الجزيرة من الفرق التي تحظى بدعم أحد قطبي الكرة المصرية، بعد العلاقات الوطيدة التي تجمع «فخر أبوظبي» بنادي الزمالك، وسبق لجماهير الأخير دعم الجزيرة في مباراته الماضية أمام الأهلي.
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وحققت اللجنة مليوني درهم من نقل السوبر إلى القاهرة، وتسعى لتكرار الإنجاز نفسه، والوصول إلى رقم يتجاوز المليونين أو يعادله على أقل تقدير.
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وحظي السوبر باستقبال مصري لافت العام الماضي، ما عزز الروابط وأواصر الصداقة بين البلدين في مجال كرة القدم، في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع مصر والإمارات في شتى المجالات، ويعتبر تكرار إقامة المباراة للعام الثاني على التوالي، أمراً إيجابياً إذا ما تحقق، ويصب في مصلحة البطولة نفسها، كما يسهم في زيادة متابعي دوري الخليج العربي ونجومه وأنديته، في ظل وجود مذكرات شراكة وتفاهم بين أندية إماراتية عدة ونظيرتها في مصر، على رأسها الزمالك والأهلي.