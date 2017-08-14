عجمان يكسب ترافوقرات بهدف كونيه

علي معالي(دبي)

حقق عجمان العائد لدوري الخليج العربي فوزه الأول، في أولى تجاربه الودية في معسكر النمسا، بتغلبه على ترافوقرات السلوفيني بهدف سجله كونيه، لعب «البرتقالي» المباراة بتشكيلتين مختلفتين في وقت أراد المصري أيمن الرمادي المدير الفني، تجربة جميع اللاعبين، باستثناء حسن زهران المنتقل من الوصل، لخضوعه لبرنامج تأهيل. وقال أيمن الرمادي: واجهنا فريقاً جيداً، وسبق المباراة تدريب صباحي، وأجواء المعسكر جيدة للغاية، واعتمدت الفترة الأولى على رفع معدلات اللياقة البدنية، ومن الصعب حالياً تثبيت التشكيلة، لأننا في بداية المعسكر، وستحصل كل العناصر على فرصتها كاملة. وأضاف: أمامنا متسع من الوقت للاستقرار الفني، خاصة أننا نلعب 4 مباريات أخرى، نهتم خلالها بحالة الثبات، قبل العودة إلى عجمان، لبدء مرحلة أخرى من تجهيز اللاعبين.

وقال: أداء معظم اللاعبين أمام الفريق السلوفيني جيد، عطفاً على قوة التدريبات الحالية، وقمنا بإعادة استشفاء للاعبين صباح أمس، وحصلوا على راحة بقية اليوم.

ويضم معسكر «البرتقالي» ثلاثة أجانب، وهم حيدروف وبكاري كونيه وأديلسون دي ميلو، ولم يتبق للفريق سوى أجنبي واحد في الهجوم، ويتم الاستقرار عليه قريباً، وهناك مفاوضات جارية لم يتم حسمها.