«قضاة الملاعب» يتدربون في ألمانيا

دبي (الاتحاد)

غادرت أمس بعثة حكام كرة القدم المتخصصين في إدارة مسابقات المراحل السنية، إلى معسكر الإعداد الخارجي للموسم الجديد في صربيا عبر مطار دبي الدولي. ويستمر المعسكر إلى 24 أغسطس الجاري، في حين يترأس البعثة محمد الجنيبي عضو لجنة الحكام، وتضم 36 حكماً، إضافة إلى عدد من المدربين والمشرفين الفنيين.

وقال الجنيبي إن المعسكر الذي يستمر 12 يوماً، تتخلله تدريبات مكثفة تستهدف الإعداد البدني، إضافة إلى المحاضرات النظرية، والتي تشمل تعديلات القانون الجديد والتقنيات الحديثة المستخدمة في التحكيم، وما طرأ من تطورات على قانون اللعبة، وفي مقدمتها تقنية مساعدة الحكام بالفيديو، والتي أصبحت تحتل حيزاً مهماً في أوساط الكرة العالمية، بعد تطبيقها في العديد من المباريات العالمية.

وأضاف الجنيبي أن لجنة وإدارة الحكام في اتحاد الكرة، وبدعم من مجلس إدارة الاتحاد هيأت كل الظروف المواتية لمعسكر ناجح لحكام المراحل السنية، حيث يولون أهمية ومكانة مهمة لـ«قضاة ملاعب» المراحل السنية، بوصفهم الأساس الذي يبنون عليه حكام الفريق الأول، لذا لا بد من تأهيلهم بطريقة فنية وعلمية وبدنية صحيحة، معتمدين بذلك على إرث تحكيمي مهم يمتد لسنوات طويلة، ورؤية مستقبلية تستشرف التطوير والارتقاء بالمستوى الفني والبدني جيلاً بعد جيل، مستثمرين بذلك في الكوادر الوطنية، ويضعون نصب أعينهم شعار «كلنا نخبة»، الذي أطلقة المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد قبل عام، لتحقيق الأهداف التي تسعى لجنة الحكام للوصول إليها».

ومن ناحية أخرى، يواصل حكام مسابقات «الفريق الأول» لدوري المحترفين ومختلف مسابقات الكبار، تدريباتهم المستمرة والمكثفة ضمن معسكرهم الخارجي في مدينة نورنبيرج الألمانية، والذي بدأ 8 أغسطس ويستمر حتى 23 من الشهر نفسه.

وقال أحمد لعماش عضو لجنة الحكام رئيس البعثة: إن العمل الجاد والروح العالية هي شعار قضاة الملاعب في معسكرهم الحالي في ألمانيا، والذي يشارك فيه 52 حكماً، وتحت إشراف نخبة من المدربين والخبراء والفنيين الإماراتيين والدوليين، وأن تدريبات الحكام بمختلف فئاتهم تسير وفقاً للبرنامج المعد، لتحقيق الأهداف التي رصدناها لهذا المعسكر المهم من أجل بداية موفقة للموسم الجديد.

وأشار لعماش، أن العمل اليومي في المعسكر ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، يتضمن الجزء الأول التدريبات البدنية والملعب والصالة الرياضية، والجري في الغابة، لرفع اللياقة البدنية وتقوية العضلات، علماً أن عقد الاختبارات البدنية للحكام تم أمس وكانت النتائج جيدة ومرضية وتبشر بالخير لجميع حكامنا، وتبقى اختبار بدني يتم إجراؤه 22 أغسطس الجاري، أما الجزء الثاني فهي المحاضرات النظرية واختبارات فيديو لحالات تحكيمية واختبارات فورية.

وأضاف: الجزء الثالث هو الجانب العملي، عبارة عن تدريبات عملية في الملعب «الحالات التحكيمية» مع وجود لاعبين، حيث يتم تقسيم الحكام المساعدين في أرضية الملعب للتدريب على حالات التسلل ومساعدة الحكام في احتساب الأخطاء، حيث تمت دعوة خبير الحكام المساعدين في الاتحاد الأوروبي ماجيك ويرزبوسكي لتدريب الحكام المساعدين على هذه الحالات. وعلى الجانب الآخر يتم تدريب الحكام على تقنية مساعدة الحكام بالفيديو، مؤكداً أن المحاضرات النظرية تتواصل تحت إشراف ستيف بينت المدير الفني للحكام.