«الزعيم» يواجه المحرق خلف «الأسوار المغلقة»

العين (الاتحاد)

يخوض العين مباراة ودية «مغلقة» أمام المحرق البحريني غداً، ضمن التحضيرات المكثفة للموسم الجديد، ولقاء الهلال السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

أكد مطر عبيد الصهباني، مدير الفريق الأول أن لاعبي «الزعيم» يتابعون استعداداتهم، وسط حالة معنوية مرتفعة، مشيراً إلى أنهم تعاهدوا جميعاً على إظهار أفضل ما لديهم في بداية مشوار التحدي في الموسم الجديد، والذي يستهله بمواجهة الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وكان ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته إدارة النادي مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، قبل انطلاقة الحصة التدريبية الأولى للفريق، بعد عودته من النمسا على ملعب خليفة بن زايد في نادي العين.

وأضاف: أوضاع «البنفسج» تبعث على الاطمئنان والتفاؤل، ورغبة اللاعبين كبيرة في حصد أقوى النتائج على الصعد كافة، محلياً وقارياً، وثقتنا بلاعبي الفريق والجهاز الفني بلا حدود، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة، وفقاً للأولويات المحددة من إدارة النادي، قبل الانخراط في برامج الإعداد للموسم الجديد.

وحول برنامج الفريق خلال المرحلة الأخيرة من الإعداد، قال: بعد عودة العين من المعسكر الخارجي، منح المدرب اللاعبين راحة لمدة يومين، استهل عقبها الفريق تدريباته مساء أمس الأول بصفوف مكتملة، ومشاركة جميع اللاعبين، بمن فيهم العائدون من الإصابة.