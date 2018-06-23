«هاتريك» لخيول الإمارات في اليوم الرابع

لندن (وام)

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واصلت خيول الإمارات، أمس، تحقيق إنجازاتها في فعاليات مهرجان رويال اسكوت للخيول بإنجلترا في يومه الرابع بمشاركة نخبة من أميز وأقوى الخيول الأوروبية والعالمية، حيث سجلت 3 انتصارات «هاتريك».

وتابع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، مختلف أشواط سباق مهرجان رويال اسكوت الملكي البريطاني، الحدث السنوي الأعرق والأشهر والمتخصص في سباقات السرعة للخيول المهجنة، والتي تتنافس بشراسة من أجل رصد الألقاب في هذا العرس الرياضي والاجتماعي الكبير في إنجلترا.

وتم تتويج فريق جودلفين بطلاً في شوط كينج إدوارد لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الثانية بوساطة المهر «أولد بيرسيان» بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بعد منافسة حامية مع تسعة خيول قوية، حصد من خلالها الفريق الأزرق لقب الشوط.

وتسلمت جائزة الفوز سمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور حرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الأميرة هيا بنت الحسين.