انتعاش واردات الذهب الهندية في 2017

باناجي (رويترز)

قال مسؤول بارز في أكبر معامل تكرير الذهب الهندية لـ«رويترز»، إن من المرجح ارتفاع واردات الذهب الهندية بمقدار الثلث في 2017 لتصل إلى 750 طناً، بسبب إعادة التخزين من قبل باعة الحلي، وتوقعات بأن الأمطار الموسمية الجيدة ستزيد الطلب في المناطق الريفية خلال موسم الأعياد المقبل.

وتدعم واردات الهند الكبيرة من الذهب الأسعار العالمية المتداولة حالياً قرب أعلى مستوى لها في شهرين، لكنها قد تزيد من العجز التجاري للبلاد. وقال راجيش خوسلا، المدير العام لشركة إم.إم.تي.سي-بامب لتكرير الذهب: «الطلب والواردات يعودان إلى طبيعتهما بعد تلقي ضربة في العام الماضي. باعة الحلي يعيدون التخزين بعد السحب من المخزون العام الماضي».

وحسب مجلس الذهب العالمي، لا يضاهي الهند في استهلاك الذهب سوى الصين التي استوردت 557.7 طن في 2016، وهو أدنى مستوى لها في 13 عاماً. وتظهر البيانات غير النهائية لشركة جي.اف.ام.اس الاستشارية أن الواردات زادت إلى أكثر من مثيلها في الأشهر السبعة الأولى من 2017 لتصل إلى 550 طناً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.