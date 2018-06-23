حمدان بن راشد يشيد بفوز «اقتدار»

لندن (الاتحاد)
أشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالجواد «اقتدار» الفائز بسباق الكومنولث للفئة الأولى لمسافة 1200 متر، وقال سموه إنه لم يكن مرشحاً، ولكنه تطور في آخر أسبوعين قبل السباق.
وأضاف سموه قائلاً إنه كان يتوقع حلول «اقتدار» في أحد المراكز الثلاثة الأولى، ولكنه فاز، وهو عادة من النوعية التي تتطور مع العمر.
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وعن خيول السرعة التي يملكها، قال سموه إن ابنه يقوم باختيار الفرس لفحول السرعة، و«اقتدار» ينحدر من نسل دارك انجل.
وعن الجواد «الأرقم» ابن «فرانكل» الذي كان مرشحاً في الجنيز الأيرلندي، قال سموه إن الجواد في الوقت الحالي مريض، ونتمنى أن يتعافى قريباً.