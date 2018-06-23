حمدان بن راشد يشيد بفوز «اقتدار»

لندن (الاتحاد)

أشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالجواد «اقتدار» الفائز بسباق الكومنولث للفئة الأولى لمسافة 1200 متر، وقال سموه إنه لم يكن مرشحاً، ولكنه تطور في آخر أسبوعين قبل السباق.

وأضاف سموه قائلاً إنه كان يتوقع حلول «اقتدار» في أحد المراكز الثلاثة الأولى، ولكنه فاز، وهو عادة من النوعية التي تتطور مع العمر.

وعن زياد المسافة للجواد «اقتدار»، قال سموه إنه كان هناك اتجاه لزيادة المسافة لـ 200 ياردة، ولكن الفارس كرولي أوصى بأن يبقى على مسافة 1200 متر نفسها في الوقت الحالي، وسوف يتم الانتظار لمدة ثلاثة أيام قبل أن يُحدد له سباق جديد.

وعن خيول السرعة التي يملكها، قال سموه إن ابنه يقوم باختيار الفرس لفحول السرعة، و«اقتدار» ينحدر من نسل دارك انجل.

وعن الجواد «الأرقم» ابن «فرانكل» الذي كان مرشحاً في الجنيز الأيرلندي، قال سموه إن الجواد في الوقت الحالي مريض، ونتمنى أن يتعافى قريباً.