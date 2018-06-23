هاميلتون الأسرع في «الأولى»

باريس (د ب أ)

سجل لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى بسباق فرنسا الدولي، ضمن سباقات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 المقرر إقامته غداً، والذي يقام للمرة الأولى في فرنسا بعد غياب عشرة أعوام.

وكان آخر سباق أقيم في فرنسا بمضمار مانيي كور في 2008، ولكن البطولة الجديدة تقام على مضمار باول ريكارد، والذي لم يستخدم في أي سباق تابع للفورمولا-1 منذ 1990.

ومن دون أي بيانات تاريخية، لا تملك الفرق أي معلومات عن المضمار، وعانى العديد من السائقين من مشاكل في اللفة السادسة، على الأرجح بسبب تغيير اتجاه الرياح.

وتفادى هاميلتون، بطل العالم، بصعوبة، حادثاً كبيراً قبل حادث اصطدام تعرض له ماركوس إريكسون وعانى بعدها من اشتعال المحرك.

وتصدر هاميلتون الذي يتخلف بفارق نقطة واحدة عن سيباستيان فيتل، سائق فيراري في الترتيب العام لفئة السائقين، السباق، حيث أنهاه في 1:32:231 دقيقة، متفوقاً على زميله بالفريق فالتيري بوتاس ودانييل ريتشاردو، سائق ريد بول، وكيمي رايكونن وسيباستيان فيتل، سائقي فيراري.