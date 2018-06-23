موجوروتسا تودع برمنجهام من الدور الثاني

برمنجهام (أ ف ب)

خرجت الإسبانية جاربيني موجوروتسا، المصنفة أولى، من الدور الثاني لدورة برمنجهام الإنجليزية في كرة المضرب، فيما تأهلت الأوكرانية ايلينا سفيتولينا والتشيكية بترا كفيتوفا، المصنفتان ثانية ورابعة على التوالي، إلى ربع النهائي.

في المباراة الأولى، لم تقدم موجوروتسا التي كانت مرشحة بقوة لإحراز اللقب والاستعداد بالشكل الأمثل للدفاع عن لقبها في بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى (من 2 إلى 15 يوليو)، على عشب برمنجهام، مستواها المعهود، وسقطت أمام التشيكية بربورا ستريكوفا 2-6 و4-6 في ساعة و26 دقيقة.

وارتكبت موجوروتسا، المصنفة ثالثة عالمياً، والتي تقدمت في المجموعة الثانية 4-2 قبل أن تخسر أربعة أشواط متتالية وتخرج من المنافسة، 29 خطأ مباشراً.

ولحقت موجوروتسا بالتشيكية كارولينا بليسكوفا، المصنفة ثالثة ووصيفة بطلة 2015 التي خرجت من الدور الأول على يد السلوفاكية ماجدالينا ريباريكوفا الفائزة في الدور الثاني على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 3-6 و6-2 و6-1.

من جانبها، لم تجد سفيتولينا صعوبة تذكر في إلحاق الهزيمة بالفرنسية اليزيه كورنيه 6-4 و6-2، وضربت موعداً في ربع النهائي مع الرومانية ميهاييلا بوزارنسكو التي هزمت الكرواتية بترا مارتيتش 4-6 و6-3 و6-2.

بدورها، حافظت كفيتوفا على فرصة الدفاع عن لقبها بفوزها على الأسترالية داريا جافريلوفا 6-2 و6-2، وستقابل في ربع النهائي الألمانية جوليا جورجيس، الخامسة، التي تغلبت على وصيفة بطلة العام الماضي الأسترالية اشلي بارتي 7-6 (8-6) و6-3.