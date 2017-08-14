«الخليجية للملاحة» ترفع أرباحها 33%

أبوظبي (الاتحاد)

حققت مجموعة «الخليج للملاحة القابضة» المدرجة في «سوق دبي المالي» والتي تتخذ من دبي مقراً لها، نمواً في صافي الأرباح بمعدل 33%، حيث بلغت الأرباح الصافية 19 مليون درهم في النصف الأول من العام 2017 مقارنة بـ 14 مليون درهم، تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام 2016.

ويأتي إعلان النتائج المالية خلال الوقت الذي بدأت الشركة مرحلة جديدة تعزز من مكاناتها وتزيد تنافسيتها عالمياً ما يسهم في نقل المجموعة إلى آفاق جديدة من النمو والتطور المستمر، لتصبح في مقدمة المؤسسات البحرية ابتكاراً في قطاع الملاحة والنقل البحري المتخصص.

وأصدرت الشركة أحدث تقاريرها المالية التي تشير إلى استمرار التحسن المطرد في أدائها المالي، وقد حققت الأصول المتداولة للشركة في 30 يونيو 2017 ارتفاعاً عن الالتزامات المتداولة، باستثناء القروض، بقيمة 115.44 مليون درهم.

وقال خميس جمعة بوعميم، عضو مجلس الإدارة، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة: «منذ أن بدأنا عهداً جديداً في الشركة نحو تطوير الأداء وتوسيع نطاق الأعمال، ارتكزت استراتيجيتنا على ثلاثة محاور رئيسة، هي: التوسع والنمو والاستمرار، ما يسهم في تحقيق رويتنا المتمثلة في (رؤية واسعة نحو آفاق جديدة)».